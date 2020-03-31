Ставки фрахта танкеров подскочили за месяц в 2-3 раза: спрос опережает предложение

Ставки фрахта на супертанкеры резко повышаются во второй раз в этом месяце. Производители, переработчики и трейдеры пытаются найти суда, которые будут транспортировать нефть или хранить ее стремительно растущие излишки, передает Reuters.

Ставки фрахта для танкеров класса VLCC по маршруту Ближний Восток - Китай 30 марта составили $180 тыс./сут. по сравнению с $125 тыс./сут. 27 марта и примерно $90 тыс./сут. 24 марта. Об этом свидетельствуют данные нескольких отраслевых брокерских компаний.

«Трудно сказать, будут ли поддерживаться ставки и на каких уровнях, но в целом они зависят от планов Саудовской Аравии экспортировать около 10 млн барр. нефти в сутки (б/с) в ближайшие месяцы, а также от растущего спроса на плавучие хранилища ... Можно ожидать, что ставки по фрахту останутся высокими», - сказал Ануп Сингх, руководитель исследования танкерных перевозок в Азиатском регионе в компании Braemar ACM Shipbroking.

Сингх добавил, что форвардные цены на фрахт VLCC на маршруте Ближний Восток - Китай во II квартале торговались по цене около $170 тыс./сут.

С учетом того, что мировой спрос на нефть упадет на 15-20 млн б/с, что на 20% меньше, чем в прошлом году, трейдеры все чаще вынуждены размещать нефть в наземных и плавучих хранилищах, чтобы воспользоваться рекордным разрывом между спотовыми и форвардными ценами.

Спред контанго между майскими и ноябрьскими фьючерсами на нефть марки Brent достиг рекордных $13,45/барр., в то время как 6-месячный спред по нефти WTI расширился до $12,85/барр., что стало самым большим дисконтом с февраля 2009 года.

На рынке контанго цены в краткосрочной перспективе ниже, чем в будущие месяцы, что побуждает трейдеров хранить нефть для продажи в будущем по более высокой цене.

«Почти все спотовые (танкерные) сделки сейчас связаны с плавучими хранилищами - это единственный способ заработать деньги. Сейчас невозможно заработать на торговле грузами», - сказал Ашок Шарма, управляющий директор судового брокера BRS Baxi, Сингапур.

Хотя наземное хранилище обычно дешевле, чем плавучее, трейдеры все чаще стремятся хранить нефть на танкерах, поскольку свободных емкостей на суше становится все меньше.

По словам источников в судоходстве, ставки чартерного времени VLCC для плавающего хранилища подскочили до $120 тыс./сут. по сравнению с $40 тыс./сут. в начале месяца. Но даже при таких темпах, хранение нефти на борту VLCC в течение шести месяцев может принести трейдерам прибыль в размере $7-8 млн при текущих рыночных ценах, сообщили источники.

Как сообщал enkorr, стоимость барреля июньской нефти Brent 31 марта к 8:24 по Киеву составила $26,92 (+1,85%). Баррель майской нефти WTI торговался по $21,19 (+5,48%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $26,42 и $20,09 соответственно.

