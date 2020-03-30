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Крупные сети АЗС 30 марта продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо
13:53 30.03.2020 |
Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 30 марта снизилась на 6-7 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена бензинов в сети «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) за выходные (с 27 по 30 марта) снизилась на 71 коп./л, до 21,82 грн/л за А-92 и 22,82 грн/л за А-95. ДТ в этой сети подешевело на 53 коп./л, до 21,59 грн/л.
Сеть Amic (227 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л, Chipo (54 АЗС) - на 30 коп./л. На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензин А-95 подешевел на 20 коп./л, ДТ - на 70 коп./л.
BVS (компания «Надежда», 83 АЗС) опустила цены бензинов на 90 коп./л, ДТ - на 1 грн/л, «Татнефть-АЗС-Украина» (73 АЗС) понизила розничные цены бензинов на 90 коп./л, ДТ - на 1,47 грн/л.
Снизили цены и другие региональные сети: ZOG (Запорожье) на 1 грн/л и «Катрал» (Одесса) на 30 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 15%-я девальвация гривни.
C 25 по 27 марта сначала сеть Glusco, а следом и остальные крупнейшие операторы, понизили цены в среднем на 1 грн/л.
Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/30 марта 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,79
|
-0,20
|
24,79
|
-0,20
|
23,79
|
-0,20
|
Shell
|
23,80
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
27,29
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,82
|
-0,71
|
22,82
|
-0,71
|
21,59
|
-0,53
|
Glusco
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
25,18
|
0,00
|
KLO
|
24,19
|
0,00
|
24,99
|
-0,20
|
22,99
|
-0,70
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
Параллель
|
25,62
|
0,00
|
26,62
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
BVS
|
24,99
|
-0,90
|
25,99
|
-0,90
|
24,99
|
-1,00
|
Chipo
|
23,19
|
-0,30
|
24,19
|
-0,30
|
22,34
|
-0,30
|
Катрал
|
24,19
|
-0,30
|
25,17
|
-0,30
|
23,17
|
-0,30
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,12
|
-0,90
|
25,08
|
-0,90
|
24,00
|
-1,47
|
SUN OIL
|
22,22
|
0,00
|
23,22
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
Mango
|
22,39
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
21,09
|
0,00
|
ZOG
|
24,39
|
-1,00
|
25,39
|
-1,00
|
25,39
|
-1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
24,40
|
-0,06
|
25,41
|
-0,06
|
24,81
|
-0,07
|
|
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