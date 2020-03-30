Крупные сети АЗС 30 марта продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 30 марта снизилась на 6-7 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена бензинов в сети «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) за выходные (с 27 по 30 марта) снизилась на 71 коп./л, до 21,82 грн/л за А-92 и 22,82 грн/л за А-95. ДТ в этой сети подешевело на 53 коп./л, до 21,59 грн/л.

Сеть Amic (227 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л, Chipo (54 АЗС) - на 30 коп./л. На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензин А-95 подешевел на 20 коп./л, ДТ - на 70 коп./л.

BVS (компания «Надежда», 83 АЗС) опустила цены бензинов на 90 коп./л, ДТ - на 1 грн/л, «Татнефть-АЗС-Украина» (73 АЗС) понизила розничные цены бензинов на 90 коп./л, ДТ - на 1,47 грн/л.

Снизили цены и другие региональные сети: ZOG (Запорожье) на 1 грн/л и «Катрал» (Одесса) на 30 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 15%-я девальвация гривни.

C 25 по 27 марта сначала сеть Glusco, а следом и остальные крупнейшие операторы, понизили цены в среднем на 1 грн/л.

Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/30 марта 2020 г., грн/л:

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,00 WOG 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,00 Авиас 23,95 0,00 24,95 0,00 25,00 0,00 Укрнафта 24,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 AMIC 23,79 -0,20 24,79 -0,20 23,79 -0,20 Shell 23,80 0,00 25,40 0,00 24,36 0,00 SOCAR 25,29 0,00 27,29 0,00 25,99 0,00 БРСМ-Нафта 21,82 -0,71 22,82 -0,71 21,59 -0,53 Glusco 23,95 0,00 24,95 0,00 23,95 0,00 Автотранс 24,98 0,00 25,98 0,00 25,18 0,00 KLO 24,19 0,00 24,99 -0,20 22,99 -0,70 UPG 23,10 0,00 24,10 0,00 22,80 0,00 Параллель 25,62 0,00 26,62 0,00 25,69 0,00 BVS 24,99 -0,90 25,99 -0,90 24,99 -1,00 Chipo 23,19 -0,30 24,19 -0,30 22,34 -0,30 Катрал 24,19 -0,30 25,17 -0,30 23,17 -0,30 Татнефть-АЗС-Украина 24,12 -0,90 25,08 -0,90 24,00 -1,47 SUN OIL 22,22 0,00 23,22 0,00 22,55 0,00 Mango 22,39 0,00 23,29 0,00 21,09 0,00 ZOG 24,39 -1,00 25,39 -1,00 25,39 -1,00 Средняя цена в Украине: 24,40 -0,06 25,41 -0,06 24,81 -0,07



