Розничные сети 30 марта начали снижать цены на автогаз

Крупнейшие розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 30-40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG за выходные (27-30 марта) снизилась на 35-36 коп./л, UPG снизила цены на 40 коп./л, AMIC - на 65 коп./л.

Столичная сеть KLO снизила цены на 30 коп./л, полтавские «Автотранс» и BVS - на 25-30 коп./л.

Также розничные цены понизили региональные сети «Катрал» и «Татнефть-АЗС-Украина» (см. табл.).

По данным «Консалтинговой группы А-95», за последнюю неделю (23-30 марта) оптовые цены сжиженного газа на ГНС снизились на 3,6% (на 500 грн/т), до 15 000 грн/т.

Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые 26 марта на белорусско-польской границе достигали минимальных за весь период котирования $100/т.

Ранее enkorr сообщал, что введенный в Украине с 16 марта всеобщий карантин отразился на объемах розничных продаж газа, а также дополнительных затратах для соблюдения мер безопасности персонала и клиентов. Следовательно, на фоне падения объемов продаж удельные затраты на реализацию топлива значительно возросли.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 на 30 марта, грн/л:

Компания Цена Изм. ОККО 11,42 -0,35 WOG 11,37 -0,36 Авиас 10,26 0,00 Укрнафта 10,28 0,00 AMIC 10,34 -0,65 Shell 10,92 0,00 SOCAR 10,91 0,00 БРСМ-Нафта 10,53 -0,09 Glusco 9,95 0,00 Автотранс 11,23 -0,25 KLO 10,69 -0,30 UPG 10,40 -0,40 Параллель 11,42 0,00 BVS 10,79 -0,30 Chipo 10,39 0,00 Род-Ник 10,39 0,00 Катрал 10,87 -0,20 SUN OIL 10,24 0,00 Mango 9,97 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 10,65 -0,36 Средняя цена в Украине: 10,70 -0,17



