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Розничные сети 30 марта начали снижать цены на автогаз
12:43 30.03.2020 |
Крупнейшие розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 30-40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG за выходные (27-30 марта) снизилась на 35-36 коп./л, UPG снизила цены на 40 коп./л, AMIC - на 65 коп./л.
Столичная сеть KLO снизила цены на 30 коп./л, полтавские «Автотранс» и BVS - на 25-30 коп./л.
Также розничные цены понизили региональные сети «Катрал» и «Татнефть-АЗС-Украина» (см. табл.).
По данным «Консалтинговой группы А-95», за последнюю неделю (23-30 марта) оптовые цены сжиженного газа на ГНС снизились на 3,6% (на 500 грн/т), до 15 000 грн/т.
Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые 26 марта на белорусско-польской границе достигали минимальных за весь период котирования $100/т.
Ранее enkorr сообщал, что введенный в Украине с 16 марта всеобщий карантин отразился на объемах розничных продаж газа, а также дополнительных затратах для соблюдения мер безопасности персонала и клиентов. Следовательно, на фоне падения объемов продаж удельные затраты на реализацию топлива значительно возросли.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 на 30 марта, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,42
|
-0,35
|
WOG
|
11,37
|
-0,36
|
Авиас
|
10,26
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,28
|
0,00
|
AMIC
|
10,34
|
-0,65
|
Shell
|
10,92
|
0,00
|
SOCAR
|
10,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,53
|
-0,09
|
Glusco
|
9,95
|
0,00
|
Автотранс
|
11,23
|
-0,25
|
KLO
|
10,69
|
-0,30
|
UPG
|
10,40
|
-0,40
|
Параллель
|
11,42
|
0,00
|
BVS
|
10,79
|
-0,30
|
Chipo
|
10,39
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,39
|
0,00
|
Катрал
|
10,87
|
-0,20
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,97
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
10,65
|
-0,36
|
Средняя цена в Украине:
|
10,70
|
-0,17
|
|
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