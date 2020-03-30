Нефть 30 марта продолжает торговаться у минимумов с 2002 года

Цены на нефть в понедельник упали на 6-9% по основным маркам и теперь торгуются в районе минимальных отметок с 2002 года на фоне ожиданий негативного влияния пандемии коронавируса на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 8,62%, до 22,78 доллара за баррель - минимальной отметки с ноября 2002 года. Июньские фьючерсы Brent дешевеют на 5,9%, до 26,3 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 5,67%, до 20,3 доллара за баррель. В ночь на понедельник стоимость WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с февраля 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель.

Трейдеры по-прежнему опасаются, что пандемия коронавируса нанесет значительный ущерб мировой экономике и спросу на нефть, несмотря на все меры центробанков и правительств стран.

"Центробанки ослабляют монетарную политику, а правительства предлагают пакеты экономической поддержки, но это лишь поддерживающие меры, а не радикальное решение. Пока мы не увидим признаков прекращения пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением", - приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Rakuten Securities Сатору Йосиды.

По мнению эксперта, следующий уровень поддержки стоимости нефти WTI может находиться у отметки в 17 долларов, который последний раз был зафиксирован в 2001 году.

