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Региональные сети АЗС 27 марта продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо
17:43 27.03.2020 |
27 марта ряд розничных сетей эконом-сегмента снизили цены на топливо, отреагировав на падение, которое было произведено «премиальными» сетями накануне. Об этом информирует «Консалтинговая группа А-95».
Рекордное снижение продемонстрировала розничная сеть Sunoil (130 АЗС), опустив цены на дизтопливо и бензины в Одессе и Херсоне на 2,5 грн/л, а в остальных регионах - на 1,5 грн/л.
«Мы исчерпали дорогие запасы и начали продажу свежих мартовских партий. Если внешний рынок застабилизируется на нынешних отметках, а НБУ обуздает девальвацию, мы сможем снижаться и дальше. Считаем это ответственной позицией в нынешней ситуации», - прокомментировал генеральный директор Sunoil Леонид Косянчук.
Значительную коррекцию 27 марта провела сеть UPG (62 АЗС), снизив цены на 1,1 грн/л. Shell (123 АЗС) и «Параллель» (54 АЗС) опустили стоимость на 30-40 коп./л.
Днепропетровский оператор Neftek (18 АЗС) и луганский «Автопорт» (10 АЗС) снизили цены на 50 коп./л, одесский «Катрал» (9 АЗС) - на 10 коп./л. Полтавская сеть «Автотранс» (53 АЗС) во второй раз за неделю пересмотрела цены, снизив их на все виды топлива на 60 коп./л.
На данный момент единственным игроком, который пока не присоединился к снижению цен, является крупнейшая сеть страны, контролируемая группой «Приват» (1540 АЗС). Таким образом сеть оказалась в несвойственной для себя «премиальной» позиции. В свою очередь минимальные цены установились в сетях Мango, «БРСМ-Нафта» и SunOil.
Напомним, первой еще 25 марта на резкое снижение цен пошла сеть Glusco.
Изменение розничных цен за период с 23 по 27 марта, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена на
27 марта
|
Изм. к
23 марта
|
Цена на
27 марта
|
Изм. к
23 марта
|
Цена на
27 марта
|
Изм. к
23 марта
|
ОККО
|
25,99
|
-1,00
|
26,99
|
-1,00
|
25,99
|
-1,00
|
WOG
|
25,99
|
-1,00
|
26,99
|
-1,00
|
25,99
|
-1,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,99
|
-0,50
|
24,99
|
-0,50
|
23,99
|
0,00
|
Shell
|
23,80
|
-1,30
|
25,40
|
-1,30
|
24,36
|
-1,30
|
SOCAR
|
25,29
|
-2,50
|
27,29
|
-1,50
|
25,99
|
-1,50
|
БРСМ-Нафта
|
22,53
|
-0,96
|
23,53
|
-0,96
|
22,12
|
-0,29
|
Glusco
|
23,95
|
-1,20
|
24,95
|
-1,20
|
23,95
|
-1,20
|
Автотранс
|
24,98
|
-1,00
|
25,98
|
-1,00
|
25,18
|
-1,00
|
KLO
|
24,19
|
-0,50
|
25,19
|
-0,50
|
23,69
|
-0,30
|
UPG
|
23,10
|
-1,10
|
24,10
|
-1,10
|
22,80
|
-1,10
|
Параллель
|
25,62
|
-1,00
|
26,62
|
-1,00
|
25,69
|
-1,00
|
BVS
|
25,89
|
0,00
|
26,89
|
-0,10
|
25,99
|
0,00
|
Chipo
|
23,49
|
-0,60
|
24,49
|
-0,60
|
22,64
|
-0,63
|
Нефтек
|
24,99
|
-0,50
|
25,99
|
-0,50
|
25,49
|
-0,50
|
Автопорт
|
25,50
|
-1,10
|
26,00
|
-1,20
|
25,00
|
-1,50
|
SUN OIL
|
22,22
|
-1,77
|
23,22
|
-1,77
|
22,55
|
-1,44
|
Mango
|
22,39
|
-0,30
|
23,29
|
-0,40
|
21,09
|
-0,40
|
Катрал
|
24,49
|
-0,10
|
25,47
|
-0,10
|
23,47
|
-0,10
|
Средняя цена
в Украине:
|
24,87
|
-0,47
|
25,89
|
-0,47
|
25,29
|
-0,43
|
|
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