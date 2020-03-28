Региональные сети АЗС 27 марта продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

27 марта ряд розничных сетей эконом-сегмента снизили цены на топливо, отреагировав на падение, которое было произведено «премиальными» сетями накануне. Об этом информирует «Консалтинговая группа А-95».

Рекордное снижение продемонстрировала розничная сеть Sunoil (130 АЗС), опустив цены на дизтопливо и бензины в Одессе и Херсоне на 2,5 грн/л, а в остальных регионах - на 1,5 грн/л.

«Мы исчерпали дорогие запасы и начали продажу свежих мартовских партий. Если внешний рынок застабилизируется на нынешних отметках, а НБУ обуздает девальвацию, мы сможем снижаться и дальше. Считаем это ответственной позицией в нынешней ситуации», - прокомментировал генеральный директор Sunoil Леонид Косянчук.

Значительную коррекцию 27 марта провела сеть UPG (62 АЗС), снизив цены на 1,1 грн/л. Shell (123 АЗС) и «Параллель» (54 АЗС) опустили стоимость на 30-40 коп./л.

Днепропетровский оператор Neftek (18 АЗС) и луганский «Автопорт» (10 АЗС) снизили цены на 50 коп./л, одесский «Катрал» (9 АЗС) - на 10 коп./л. Полтавская сеть «Автотранс» (53 АЗС) во второй раз за неделю пересмотрела цены, снизив их на все виды топлива на 60 коп./л.

На данный момент единственным игроком, который пока не присоединился к снижению цен, является крупнейшая сеть страны, контролируемая группой «Приват» (1540 АЗС). Таким образом сеть оказалась в несвойственной для себя «премиальной» позиции. В свою очередь минимальные цены установились в сетях Мango, «БРСМ-Нафта» и SunOil.

Напомним, первой еще 25 марта на резкое снижение цен пошла сеть Glusco.

Изменение розничных цен за период с 23 по 27 марта, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена на 27 марта Изм. к 23 марта Цена на 27 марта Изм. к 23 марта Цена на 27 марта Изм. к 23 марта ОККО 25,99 -1,00 26,99 -1,00 25,99 -1,00 WOG 25,99 -1,00 26,99 -1,00 25,99 -1,00 Авиас 24,95 0,00 25,95 0,00 26,00 0,00 Укрнафта 25,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 AMIC 23,99 -0,50 24,99 -0,50 23,99 0,00 Shell 23,80 -1,30 25,40 -1,30 24,36 -1,30 SOCAR 25,29 -2,50 27,29 -1,50 25,99 -1,50 БРСМ-Нафта 22,53 -0,96 23,53 -0,96 22,12 -0,29 Glusco 23,95 -1,20 24,95 -1,20 23,95 -1,20 Автотранс 24,98 -1,00 25,98 -1,00 25,18 -1,00 KLO 24,19 -0,50 25,19 -0,50 23,69 -0,30 UPG 23,10 -1,10 24,10 -1,10 22,80 -1,10 Параллель 25,62 -1,00 26,62 -1,00 25,69 -1,00 BVS 25,89 0,00 26,89 -0,10 25,99 0,00 Chipo 23,49 -0,60 24,49 -0,60 22,64 -0,63 Нефтек 24,99 -0,50 25,99 -0,50 25,49 -0,50 Автопорт 25,50 -1,10 26,00 -1,20 25,00 -1,50 SUN OIL 22,22 -1,77 23,22 -1,77 22,55 -1,44 Mango 22,39 -0,30 23,29 -0,40 21,09 -0,40 Катрал 24,49 -0,10 25,47 -0,10 23,47 -0,10 Средняя цена в Украине: 24,87 -0,47 25,89 -0,47 25,29 -0,43



