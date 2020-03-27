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Нефть дорожает 27 марта на оптимизме вокруг новых экономических стимулов
08:03 27.03.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.01 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% - до 26,52 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,86%, до 23,02 доллара за баррель.
Инвесторы с оптимизмом восприняли то, что мировые лидеры пообещали массовое вливание средств для снижения экономических последствий коронавируса, несмотря на сохраняющие опасения, что пандемия окажет серьезное воздействие на спрос на нефть.
Страны "большой двадцатки" пообещали в четверг вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии. При этом цены на нефть по-прежнему остаются под влиянием падения спроса на сырье.
По последним данным ВОЗ, в мире заражены коронавирусом уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались. СМИ сообщают, что на данный момент США вышли на первое место по числу зараженных, обогнав Китай и Италию.
"США являются наиболее значимым регионом спроса на нефть в мире.... "В конечном счете, потребление в США должно проложить путь к значительному восстановлению мирового спроса", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics.
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