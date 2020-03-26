ОККО и WOG 26 марта снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л

Сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО и WOG снизилась до 25,99 грн/л, бензина А-95 - до 26,99 грн/л. Отметим, что цена ДТ на станциях этих операторов сравнялась с ценой в консолидированной сети «Приват» (1540 АЗС), которая в течение последних лет считалась основным оператором эконом-сегмента.

Компания Amic (227 АЗС) снизила цены бензинов на 20 коп./л. Это второе снижение цен за последнюю неделю: 20 марта компания понизила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л.

Столичная сеть KLO (60 АЗС) 26 марта на 50 коп./л снизила цену бензина А-92 и на 30 коп./л А-95 и ДТ. Также на 96 коп/л цены бензинов снизила БРСМ-Нафта (167 АЗС), Сhipo (54 АЗС) - понизила стоимость толпива на 30-60 коп./л. (см. табл.)

Средняя розничная цена бензинов по стране снизилась на 27-28 коп./л, ДТ - на 25 коп./л.

Напомним, накануне на резкое снижение цены - на 1,2 грн/л - пошла розничная сеть Glusco (105 АЗС).

Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 10%-я девальвация гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно.

Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.