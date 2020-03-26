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ОККО и WOG 26 марта снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л
11:23 26.03.2020 |
Сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО и WOG снизилась до 25,99 грн/л, бензина А-95 - до 26,99 грн/л. Отметим, что цена ДТ на станциях этих операторов сравнялась с ценой в консолидированной сети «Приват» (1540 АЗС), которая в течение последних лет считалась основным оператором эконом-сегмента.
Компания Amic (227 АЗС) снизила цены бензинов на 20 коп./л. Это второе снижение цен за последнюю неделю: 20 марта компания понизила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л.
Столичная сеть KLO (60 АЗС) 26 марта на 50 коп./л снизила цену бензина А-92 и на 30 коп./л А-95 и ДТ. Также на 96 коп/л цены бензинов снизила БРСМ-Нафта (167 АЗС), Сhipo (54 АЗС) - понизила стоимость толпива на 30-60 коп./л. (см. табл.)
Средняя розничная цена бензинов по стране снизилась на 27-28 коп./л, ДТ - на 25 коп./л.
Напомним, накануне на резкое снижение цены - на 1,2 грн/л - пошла розничная сеть Glusco (105 АЗС).
Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 10%-я девальвация гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно.
Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/26 марта 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
-1,00
|
26,99
|
-1,00
|
25,99
|
-1,00
|
WOG
|
25,99
|
-1,00
|
26,99
|
-1,00
|
25,99
|
-1,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,29
|
-0,20
|
25,29
|
-0,20
|
23,99
|
0,00
|
Shell
|
24,80
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
25,36
|
0,00
|
SOCAR
|
25,29
|
-2,50
|
27,29
|
-1,50
|
25,99
|
-1,50
|
БРСМ-Нафта
|
22,53
|
-0,96
|
23,53
|
-0,96
|
22,12
|
-0,06
|
Glusco
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Автотранс
|
25,58
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
25,78
|
0,00
|
KLO
|
24,19
|
-0,50
|
25,39
|
-0,30
|
23,69
|
-0,30
|
UPG
|
24,20
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
Параллель
|
26,62
|
0,00
|
27,62
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
25,89
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Chipo
|
23,49
|
-0,30
|
24,19
|
-0,60
|
22,64
|
-0,30
|
Укр-Петроль
|
23,80
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
Marshal
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Mango
|
22,69
|
0,00
|
23,69
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Кворум
|
23,70
|
-0,30
|
24,70
|
-0,30
|
23,80
|
-0,80
|
Средняя цена в Украине:
|
25,01
|
-0,28
|
26,02
|
-0,27
|
25,41
|
-0,25
|
|
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