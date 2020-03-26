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Нефть дешевеет 26 марта на рисках вокруг падения спроса на сырье
12:59 26.03.2020 |
Мировые цены на нефть продолжают опускаться в четверг днем на фоне возвращения опасений вокруг спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.21 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,31% - до 27,03 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2%, до 24 долларов за баррель.
Инвесторы вернулись к продаже нефти из-за очередной волны опасений вокруг спроса на сырье на фоне кризиса, который может спровоцировать распространение коронавируса. Падение спроса в сочетании с распадом сделки ОПЕК+ могут привести к переизбытку дешевой нефти на рынке.
При этом страны по всему миру принимают меры для поддержания экономики, что способствует росту рисковых настроений. Так, в среду сенат США принял законопроект о выделении 2 триллионов долларов на поддержание экономики, что также поддержало нефтяные котировки.
"Рынки нефти получили поддержку от разговоров США о мерах поддержки экономики, но по большей части динамика остается неуправляемой из-за переизбытка нефти", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега-аналитика Axi Corp Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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