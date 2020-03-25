Крупные сети АЗС 25 марта снизили цены на бензин и дизтопливо

Розничная сеть Glusco (117 АЗС) 25 марта снизила цены на все виды топлива на 1,2 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цены ДТ и бензина А-92 опустились до 23,95 грн/л, бензина марки А-95 - до 24,95 грн/л, а фирменного топлива MAXX - до 25,95 грн/л.

Также 25 марта полтавская сеть «Автотранс» (53 АЗС) опустила цены на все виды топлива на 40 коп./л, а днепропетровская сеть Neftek (18 АЗС) - на 2 грн/л. Другие крупные операторы розничные цены 25 марта не пересматривали.

Это второе снижение цен на станциях Glusco за последнюю неделю: 20 марта топливо в этой сети подешевело на 20 коп./л.

Отметим также, что в марте стартовала рекламная кампания Glusco на радио и наружной рекламе.

Напомним, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 10%-я девальвация гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно.

Ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/25марта 2020 г., грн/л: