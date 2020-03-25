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Нефть 25 марта дорожает более чем на 3% на общем оптимизме
08:30 25.03.2020 |
Мировые цены на нефть в среду утром растут по основным маркам на 3% и более, поддерживает рост на общем рыночном оптимизме статистика Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.59 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 3,17%, до 28 долларов за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,75%, до 24,91 доллара за баррель.
Стоимость этого сырья растет третью торговую сессию на фоне общего оптимизма и в надежде на то, что правительство США вскоре утвердит крупный пакет помощи, чтобы остановить экономические последствия пандемии коронавируса.
Цены на нефть также поддерживаются последними данными API. Согласно им, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1,2 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,9 миллиона баррелей.
При этом спрос на нефтепродукты, особенно авиакеросин, продолжает падать во всем мире, так как все больше правительств объявляют о прерывании авиасообщения для сдерживания распространения коронавируса.
"Будет трудно поднять спрос, если во многих странах будут объявлены блокировки, а услуги авиакомпаний будут приостановлены", - отмечают агентству Рейтер аналитики ANZ.
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