Финансовые новости
- |
- 25.03.20
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на топливо в рознице 24 марта снижались в 8 раз медленнее, чем в мелком опте
23:31 24.03.2020 |
24 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, однако снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не было.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения цены в рознице и в мелком опте, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.93% (-17 коп/л) до 18.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.58% (-31 коп/л) до 19.05 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.83% (-15 коп/л) до 18.15 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.22
|-0.93
|-3.11
|-8.52
|Бензин А-95 евро
|19.05
|-1.58
|-2.96
|-8.45
|Дизельное топливо евро
|18.15
|-0.83
|-5.32
|-8.28
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 марта 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.14 грн/л, бензина А-95 евро - немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.67 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.74 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 марта 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 10.88 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.14
|20.00
|-0.07
|-0.25
|Бензин А-95 евро
|26.67
|21.00
|-0.06
|-0.26
|Дизельное топливо Евро
|25.74
|20.89
|-0.08
|-0.27
|Сжиженный газ
|10.88
|8.90
|-0.01
|-0.51
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирус в Одессе. Кто множит на ноль губернатора Куцого и чем это полезно Труханову
|Кредитные каникулы получит не весь украинский бизнес
|Стоимость съемного жилья в Киеве может упасть на 40%
|Коронавирус косит Раду: Почему Зеленский заставил депутатов собраться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупные сети АЗС 25 марта снизили цены на бензин и дизтопливо
|EIA: США стали крупнейшими поставщиками СПГ в Европу
|Новинский купил нефтегазовое месторождение в Полтавской области
|Денежный голод. Чем хороша и чем плоха Украина для аграрных инвестиций
|Кредитные каникулы получит не весь украинский бизнес
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.03.20
Это интересно
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов
|OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету
|Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
|Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
|Intel представила самый мощный нейроморфный процессор
|Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ
|США успешно испытали гиперзвуковую ракету