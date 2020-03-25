Цены на топливо в рознице 24 марта снижались в 8 раз медленнее, чем в мелком опте

24 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, однако снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не было.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения цены в рознице и в мелком опте, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.93% (-17 коп/л) до 18.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.58% (-31 коп/л) до 19.05 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.83% (-15 коп/л) до 18.15 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.22 -0.93 -3.11 -8.52 Бензин А-95 евро 19.05 -1.58 -2.96 -8.45 Дизельное топливо евро 18.15 -0.83 -5.32 -8.28

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 марта 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.14 грн/л, бензина А-95 евро - немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.67 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.74 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 марта 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 10.88 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.8%.

