Бензины и ДТ незначительно подешевели в рознице 24 марта

Цены на бензины и дизельное топливо 24 марта продолжили снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 30 коп./л: А-92 - до 24,80 грн/л, А-95 - до 26,40 грн/л, ДТ - до 25,36 грн/л. Опустила цены на все светлые нефтепродукты на 30-33 коп./л сеть Chipo. Сеть «БРСМ-Нафта» снизила цены на дизтопливо на 23 коп./л.

Также топливо подешевело в николаевской сети «Кворум» и работающей в восточных регионах сети «Автопорт» на 0,3-1 грн/л.

Средние по стране цены топлива опустились в Украине на 2-3 коп./л.

Как сообщал enkorr, средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта в евро снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно. Основной вклад в снижение внесла девальвация гривни: за рассматриваемый период курс евро вырос с 27 до 29 грн.

Ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/23 марта 2020 г., грн/л: