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Бензины и ДТ незначительно подешевели в рознице 24 марта
14:10 24.03.2020 |
Цены на бензины и дизельное топливо 24 марта продолжили снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 30 коп./л: А-92 - до 24,80 грн/л, А-95 - до 26,40 грн/л, ДТ - до 25,36 грн/л. Опустила цены на все светлые нефтепродукты на 30-33 коп./л сеть Chipo. Сеть «БРСМ-Нафта» снизила цены на дизтопливо на 23 коп./л.
Также топливо подешевело в николаевской сети «Кворум» и работающей в восточных регионах сети «Автопорт» на 0,3-1 грн/л.
Средние по стране цены топлива опустились в Украине на 2-3 коп./л.
Как сообщал enkorr, средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта в евро снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно. Основной вклад в снижение внесла девальвация гривни: за рассматриваемый период курс евро вырос с 27 до 29 грн.
Ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/23 марта 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Shell
|
24,80
|
-0,30
|
26,40
|
-0,30
|
25,36
|
-0,30
|
SOCAR
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
22,18
|
-0,23
|
Glusco
|
25,15
|
0,00
|
26,15
|
0,00
|
25,15
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
26,18
|
0,00
|
KLO
|
24,69
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
UPG
|
24,20
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
Параллель
|
26,62
|
0,00
|
27,62
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
25,89
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Chipo
|
23,79
|
-0,30
|
24,79
|
-0,30
|
22,94
|
-0,33
|
Укр-Петроль
|
23,80
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
Кворум
|
24,05
|
-0,30
|
25,05
|
-0,30
|
24,60
|
-0,30
|
SUN OIL
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Mango
|
22,69
|
0,00
|
23,69
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Автопорт
|
26,00
|
-0,60
|
26,50
|
-0,70
|
25,50
|
-1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,33
|
-0,02
|
26,33
|
-0,02
|
25,69
|
-0,03
|
|
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