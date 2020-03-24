Нефть 24 марта дорожает на 4-5% после предыдущих распродаж

Мировые цены на нефть уверенно растут во вторник утром второй день подряд, корректируясь после очередного обвала в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики отмечают сохраняющиеся опасения за спрос на сырье из-за коронавируса.

По состоянию на 7.20 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,74% - до 28,04 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,7%, до 24,46 доллара за баррель.

Коррекционный рост стоимости нефти происходит второй день подряд после того, как в пятницу падение цен на сырье достигало 11%. В то же время эксперты отмечают сохранение опасений за спрос в связи с коронавирусом.

В частности, СМИ пишут о падении спроса на бензин в США. Как отмечает агентство Рейтер, обычно объем потребления бензина в США превышает 9 миллионов баррелей в день, что составляет почти половину ежедневного потребления нефти в стране. В условиях, когда передвижение жителей ограничено, а предприятия закрыты, спрос резко падает.

"Никто не ездит, нет бизнеса, никому не нужен бензин, и ситуация может стать намного хуже", - прокомментировал агентству директор по фьючерсам Mizuho Securities Боб Яугер (Bob Yawger).