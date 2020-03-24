Оптовые цены на топливо 23 марта продолжили снижение

Средняя цена дизтоплива в мелкооптовом сегменте 23 марта снизилась на 15 коп./л, до 17,55 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Оптовые цены ДТ снижаются в течение последних двух недель и за этот период опустились на 10% (на 1,9 грн/л) до минимального с июля 2017 г. уровня.

Озвучиваемые трейдерами цены бензовозных партий ДТ с отгрузкой в портах 23 марта составляли 15,70-15,90 грн/л. Компания «Укртатнафта», принявшая 21 марта очередной, уже третий в текущем месяце, танкер с 33 тыс. т турецкого ДТ, заявляла цену с резервуаров порта Одессы на уровне 15,70 грн/л (-20 коп./л к цене 20 марта). В Николаеве компания «Альянс Энерго Трейд» и торговые структуры группы «Трейд Коммодити» сохранили цены на уровне 15,80-15,90 грн/л. Примерно в таком же ценовом диапазоне продолжает торговать Orange Oil из «Южного».

Компания «Анвитрейд» 23 марта снизила цены на бензовозные партии с отгрузкой с Новограда-Волынского (Житомирская обл.) на 10 коп./л, до 17,40 грн/л, «Альянс Энерго Трейд», как и в конце прошлой недели, предлагает ресурс по этому базису по 17,25 грн/л. В Коростене «Фактор» сохранил цену 17,00 грн/л.

В столичном регионе средняя озвучиваемая трейдерами цена колеблется в пределах 17,15-17,50 грн/л. Минимальная цена в регионе по-прежнему у «Укртатнафты» с нефтебазы в Пролесках возле Борисполя - 16,10 грн/л (-20 коп./л к 20 марта).

Средняя мелкооптовая цена бензинов в понедельник, 23 марта, снизилась на 20 коп./л. Бензовозные партии А-92 предлагались в среднем по 18,04 грн/л, А-95 3 по 19,00 грн/л.

Напомним, оптовые цены ДТ и бензинов начали снижаться с 10 марта после падения мировых цен на нефть и нефтепродукты. Основным сдерживающим фактором для снижения оптовых цен стала девальвация гривни, которая за этот период ослабла по отношению к основным валютам в среднем на 10%.

