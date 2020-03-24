Цены на европейских АЗС упали на 6%. В Украине - на 7%

Розничные цены бензина А-95 и дизельного топлива в странах Европейского союза со 2 по 16 марта снизились в среднем на 6% или на 8-9 евроцентов за литр. Об этом свидетельствуют еженедельные статистические данные Европейской комиссии (ЕК).

В Польше за этот период средняя цена бензина опустилась на 6%, с €1,12 до €1,05 за литр, дизтоплива - на 7%, с €1,15 до €1,07/л. В Польше доля налоговых платежей в цене бензина, по данным ЕК, составляет 55%, ДТ - 50%.

В Германии бензин за эти две недели подешевел на 5%, до €1,3/л, ДТ - также на 5%, до €1,14/л (доля налогов 66% в цене бензина и 57% в цене ДТ).

В Италии снижение по бензинам составило 3%, до €1,5/л и €1,39/л за ДТ. Во Франции - на 6%, до €1,4/л за бензин и €1,3/л за ДТ.

По состоянию на 16 марта, самая низкая розничная цена бензина была в Румынии (€0,98/л), Венгрии (€1,02/л) и Польше (€1,05/л). Отметим, что в этих странах и самая низкая доля налогов в конечной цене бензина среди европейских стран.

По дизтопливу самые низкие цены на 16 марта зафиксированы в Румынии (€1,02), Венгрии (€1,04) и Австрии (€1,05/л). (см карту).

Котировки бензина в Европе за период со 2 по 16 марта снизились на 50%, ДТ - 34%.

Конечная цена бензина и ДТ в Украине 16 марта была ниже, чем в странах Европы, при этом и доля налогов в конечной цене в Украине ниже (доля акциза и НДС в цене бензина 16 марта составляла 40%, ДТ - 32%).

Средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта в евро снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно. Основной вклад в снижение внесла девальвация гривни: за рассматриваемый период курс евро вырос с 27 до 29 грн.

Ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.