Нефть 23 марта торгуется разнонаправленно после падения на открытии торгов

Мировые цены на нефть в понедельник показывают разнонаправленную динамику после падения на 9-11% на открытии торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.45 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,52% - до 26,3 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,88%, до 22,83 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть обеих марок дешевела в пределах 11%.

В понедельник нефтяные рынки открылись очередным падением из-за опасений вокруг глобального распространения коронавируса. Вирус, заразивший порядка 300 тысяч человек, оказал серьезное влияние на деловую, туристическую и повседневную жизнь. Спрос на сырье снижается, и многие нефтяные компании сокращают расходы.

Сырьевой рынок столкнулся с двойным шоком падения спроса, вызванного пандемией коронавируса и неожиданной ценовой войной, которая разразилась между Россией и Саудовской Аравией в начале этого месяца на фоне распада сделки ОПЕК+. Текущая сделка по сокращению добычи истекает 31 марта.

"Мы полагаем, что цены на нефть в ближайшем будущем будут продолжать падать в пределы $10 в краткосрочной перспективе на фоне падения спроса... и отсутствия ограничения добычи после 1 апреля", - отметил Джозеф МакМонигл, старший аналитик по энергетической политике в Hedgeye Potomac Research.