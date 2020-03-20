Оптовые цены ДТ за неделю упали на 7%

Средняя стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за неделю (13-20 марта) снизилась на 1,3 грн/л (7%), до 17,70 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Самая низкая цена ДТ зафиксирована в портах: здесь за прошедшую неделю бензовозные партии подешевели более чем на 2 грн/л. «Укртатнафта» 20 марта отгружала ДТ с резервуаров терминала «Одеснефтепродукт» по 15,70 грн/л. С порта Николаев «Альянс Энерго Трейд» и торговые компании группы «Трейд Коммодити» озвучивали цены 15,80-15,90 грн/л, предоставляя дисконт в 10-15 коп./л. Orange Oil в порту Южном предложила цены 16,00 грн/л, реальные же отгрузки осуществлялись по 15,75-15,80 грн/л, по утверждению конкурентов.

На северных базисах - Коростене и Новограде-Волынском 20 марта операторы озвучивали цены в пределах 17,00-17,50 грн/л против 18,50-18,90 грн/л в конце прошлой недели. Цены же реальных сделок в пятницу опускались до 16,85 грн/л.

Цена по формульным контрактам на «трубопроводный» ДТ в Новоград-Волынском, по утверждению участников рынка, 20 марта составляла 16,50-16,55 грн/л.

В столичном регионе операторы местных нефтебаз предлагали бензовозные партии в среднем по 17,15-17,60 грн/л. «Укртатнафта» с нефтебазы в Пролесках под Борисполем опускала цену 16,30 грн/л.

Цена бензина А-92 в мелкооптовом сегменте за прошедшую неделю опустилась на 4,8% (на 90 коп./л), до 18,20 грн/л, А-95 - на 4% (на 80 коп./л), до 19,20 грн/л. В столичном регионе минимальное ценовое предложение зафиксировано в «Укртатнафты» - 15,55 грн/л за А-92, 16,45 - за А-95. Средняя цена «двойки» в столичном регионе 20 марта была на уровне 17,50 грн/л, «пятерки» - 18,75 грн/л.

Драйвером снижения оптовых цен стал обвал котировок в Средиземноморье и в портах Северной Европы, к которым привязаны цены контрактов.

За неделю котировки ДТ, по словам трейдеров, опустились на 15%, до $270-295/т. В целом за период с 6 марта котировки ДТ упали на 33%. Бензин за неделю подешевел на 17%, до $220/т, с 6 марта снижение составило 51%.

Курс гривни, ослабление которой остается главным сдерживающим фактором для обвала цен на внутреннем рынке, с 10 по 19 марта на межбанке опустился на 9,5% (на 2,4 грн/долл.), до 27,8 грн за доллар. 20 марта на торгах гривня укрепилась на 40 коп./л, до 27,40 грн/долл., по данным издания «Минфин».

