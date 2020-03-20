AMIC и Glusco 20 марта понизили цены бензина и ДТ на 20–50 коп.

Цены бензина и дизельного топлива в сети AMIC (227 АЗС) опустились на 50 коп./л, Glusco (117 АЗС) снизили цены на все виды топлива на 20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

«БРСМ-Нафта» (167 АЗС) на 10 коп./л снизила цену ДТ, оставив стоимость бензинов прежней.

20 марта цены понизили и два региональных оператора: «Фактор» на 30 коп./л опустил цены бензинов и на 50 коп./л ДТ; Green Wave (15 АЗС в Тернопольской области, компания «Автотехсервис») - снизила цены на 1,5 грн/л на все виды топлива.

Средняя по стране цена на светлые нефтепродукты 20 марта опустилась на 4 коп./л. - до 25,35 грн/л на бензин А-92, 26,36 грн/л на А-95 и до 25,72 грн/л на ДТ.

Напомним, оптовые цены ДТ снизились (с 1 по19 марта) на 6% (на 1,2 грн/л), до 17,80 грн/л. На 6% в мелкооптовом сегменте подешевел и бензин. Драйвером снижения стал обвал мировых цен на нефть, сдерживающим фактором - девальвация гривни.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/20марта 2020 г., грн/л: