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AMIC и Glusco 20 марта понизили цены бензина и ДТ на 20–50 коп.
12:57 20.03.2020 |
Цены бензина и дизельного топлива в сети AMIC (227 АЗС) опустились на 50 коп./л, Glusco (117 АЗС) снизили цены на все виды топлива на 20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
«БРСМ-Нафта» (167 АЗС) на 10 коп./л снизила цену ДТ, оставив стоимость бензинов прежней.
20 марта цены понизили и два региональных оператора: «Фактор» на 30 коп./л опустил цены бензинов и на 50 коп./л ДТ; Green Wave (15 АЗС в Тернопольской области, компания «Автотехсервис») - снизила цены на 1,5 грн/л на все виды топлива.
Средняя по стране цена на светлые нефтепродукты 20 марта опустилась на 4 коп./л. - до 25,35 грн/л на бензин А-92, 26,36 грн/л на А-95 и до 25,72 грн/л на ДТ.
Напомним, оптовые цены ДТ снизились (с 1 по19 марта) на 6% (на 1,2 грн/л), до 17,80 грн/л. На 6% в мелкооптовом сегменте подешевел и бензин. Драйвером снижения стал обвал мировых цен на нефть, сдерживающим фактором - девальвация гривни.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/20марта 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,49
|
-0,50
|
25,49
|
-0,50
|
23,99
|
-0,50
|
Shell
|
25,10
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
25,66
|
0,00
|
SOCAR
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
22,40
|
-0,10
|
Glusco
|
25,15
|
-0,20
|
26,15
|
-0,20
|
25,15
|
-0,20
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
26,18
|
0,00
|
KLO
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
UPG
|
24,20
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
Параллель
|
26,62
|
0,00
|
27,62
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
25,89
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Chipo
|
24,09
|
0,00
|
25,09
|
0,00
|
23,27
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
23,80
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
Green Wave
|
24,00
|
-1,00
|
25,00
|
-1,50
|
24,00
|
-1,50
|
SUN OIL
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Mango
|
22,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Фактор
|
22,40
|
-0,50
|
23,40
|
-0,50
|
21,00
|
-0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
25,35
|
-0,04
|
26,36
|
-0,04
|
25,72
|
-0,04
|
|
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