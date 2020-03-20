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В мелком опте 19 марта цены на топливо снижались а в рознице росли
08:01 20.03.2020 |
19 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, а в рознице рост.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения цены в рознице и в мелком опте.
Средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.70% (-13 коп/л) до 18.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.33% (-6 коп/л) до 19.47 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.51% (-29 коп/л) до 18.71 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.62
|-0.70
|-3.85
|-6.51
|Бензин А-95 евро
|19.47
|-0.33
|-3.82
|-6.36
|Дизельное топливо евро
|18.71
|-1.51
|-5.58
|-5.39
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 марта 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.20 грн/л, бензина А-95 евро - немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 26.74 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 25.80 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 марта 2020 г. немного подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 11.03 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.2%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.20
|20.00
|0.02
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|26.74
|21.00
|0.03
|-0.06
|Дизельное топливо Евро
|25.80
|20.89
|0.03
|-0.18
|Сжиженный газ
|11.03
|8.95
|0.06
|0.69
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