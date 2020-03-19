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Оптовые цены ДТ в портах 18 марта опустились до 16 грн/л
18:39 18.03.2020 |
Цена дизтоплива в мелкооптовом сегменте опустилась еще на 30 коп./л, до среднего по стране значения 18,30 грн/л. За период с 10 марта, то есть с момента обвала мировых цен на нефть, средняя в Украине цена снизилась на 7% или на 1,3 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Наиболее существенное снижение цены зафиксировано на «морское» ДТ с отгрузкой в портах Николаева, Одессы и Южного. За последнюю неделю минимальная цена на этих базисах отгрузки опустилась более чем на 2 грн/л, до 16,05 грн/л.
С ценой 16,05-16,10 грн/л 18 марта в рынок с Николаева вышли оптовый трейдер «Альянс Энерго Трейд» и торговые компании группы «Трейд Коммодити». В Одессе и Южном минимальные, озвучиваемые трейдерами цены опустились до 16,30-16,35 грн/л.
Компания «Анвитрейд» в утреннем прейскуранте предлагала ДТ с Новограда-Волынского по 18,10 грн/л. На соседнем базисе - в Коростене «Фактор» озвучивал цену 17,50 грн/л, «Интер-Лайт» - 17,75 грн/л. За последнюю неделю цены в Новограде-Волынском и Коростене опустились на 1,2-1,5 грн/л.
В столичном регионе минимальная цена снизилась до 17,751-7,95 грн/л против 19,40-19,60 грн/т в начале прошлой недели.
В Харькове и области цены бензовозных партий уменьшились до 17,40-17,70 грн/л.
Котировки ДТ в Средиземноморье и в портах Северной Европы, к которым привязаны цены контрактов, продолжают снижаться. Накануне они опустились еще на $4-6/т, до $288-306/т. Курс гривни, ослабление которой остается главным сдерживающим фактором для обвала цен на внутреннем рынке, 18 марта на межбанке снизился еще на 20 коп./долл., до 27,4 грн за доллар.
Ожидается, что снижение цен в оптовом сегменте продлится по мере увеличения импортных поставок, которые были существенно занижены в первой декаде месяца.
Как сообщал enkorr, мировые цены на нефть начали снижаться в середине февраля, реагируя на понижение спроса из-за эпидемии COVID-19. 6 марта на встрече в Вене (Австрия) страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о новом ограничении добычи, которое компенсировало бы сокрушение спроса и поддержало цену в условиях эпидемии.
Провал переговоров привел к 30%-му обвалу цен на открытии торгов 9 марта - стоимость Brent тогда рухнула с $44 до $32/барр.
18 марта цена Brent впервые с 2003 г. опускалась ниже $27/барр. из-за опасений замедления мировой экономики в условиях набирающей масштабы эпидемии. На момент публикации новости, Brent на Лондонской бирже торговалась по $26,50/барр.
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