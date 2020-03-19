Нефтяные цены падают на 3-6%, Brent - $27,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться в ходе торгов в среду, при этом Brent торгуется ниже $28 за баррель, впервые с января 2016 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:21 EET составляет 27,8 доллара за баррель, что на $0,93 (3,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,6 (5,94%) - до 25,35 доллара за баррель.

"Падение спроса на нефть из-за распространения коронавируса представляется крайне резким", - отмечают аналитики Goldman Sachs, которые прогнозируют, что цена Brent во втором квартале может упасть до $20 за баррель - минимума с начала 2002 года.

Банк ожидает, что к концу марта спрос на нефть сократится на 8 млн б/с из-за пандемии, а по итогам года снижение показателя может достичь рекордных 1,1 млн б/с.

Rystad Energy ухудшил свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году. Аналитики теперь ожидают сокращения показателя на 2,8 млн б/с, а не на 600 тыс. б/с, о которых сообщалось на прошлой неделе. По их прогнозу, максимальное падение будет наблюдаться в апреле, когда спрос может рухнуть на 11 млн б/с по сравнению с прошлым годом.

Между тем импорт нефти в Японии в феврале упал на 9,1%, свидетельствуют данные, опубликованные в среду министерством финансов страны.

Помимо этого, в среду трейдеры ожидают публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 421 тыс. баррелей, бензина - на 7,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.