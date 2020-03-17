Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтеналивных танкеров

В марте ставки фрахтования танкеров для транспортировки нефти с Ближнего Востока в Китай подскочили на 700%. Агентство Bloomberg связывает резкий рост с повышенным спросом на нефтеналивные суда на фоне ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «непомерно высоких» и «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. Эр-Рияд ранее объявил, что Saudi Aramco предоставит покупателям скидки в размере $6-8 на баррель нефти.

Так, по данным компании Tankers International, ставка фрахта супертанкера Princess Mary превысила $400 тыс./сут. Индийская Reliance Industries Ltd зарезервировала судно для транспортировки нефти с Ближнего Востока на западное побережье Индии в начале апреля. Как отмечает агентство, расстояние до Джамнагара, ключевого нефтеперерабатывающего центра на этом побережье, составляет порядка 1,3 тыс. миль (более 2 тыс. км), или 4-5 дней пути.

Цены выросли для дальних маршрутов. По данным Балтийской биржи (товарная и фрахтовая биржа), на второй неделе марта ставка фрахтования танкера с Ближнего Востока в Китай подскочила на 700% - до $243 тыс./сут.

Спрос на танкеры вырос на фоне наращивания Россией и Саудовской Аравией нефтедобычи в стремлении победить в ценовой войне, пишет Bloomberg. Агентство со ссылкой на судовых брокеров и участников рынка также сообщает, что саудовская National Shipping Co., которой принадлежит около 40 танкеров, забронировала дополнительно до 30 судов для загрузки в конце марта или начале апреля. 10 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что компания зафрахтовала по меньшей мере восемь супертанкеров класса VLCC вместимостью по 2 млн барр.

Saudi Aramco ранее заявила, что увеличит поставки в апреле до 12,3 млн, а затем - до 13 млн барр./сут.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, у России есть преимущества, которые позволят выстоять в ценовой войне с Саудовской Аравией. К их числу относится, в частности, низкая себестоимость добываемой в стране нефти. В то же время аналитики IHS Markit считают, что противостояние Москвы и Эр-Рияда может привести к тому, что к середине текущего года переизбыток предложения может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей.

Как сообщал enkorr, на прошлой неделе национальная судоходная компания Саудовской Аравии Bahri предварительно зафрахтовала до 19 супертанкеров. Шесть из них должны будут доставить в Соединенные Штаты около 12 млн барр. саудовской нефти.

Royal Dutch Shell ведет переговоры о том, чтобы зафрахтовать как минимум три супертанкера для хранения сырой нефти в море.

