Оптовые цены ДТ 17 марта продолжили падать

Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте 17 марта опустилась на 20 коп./л, до 18,50 грн/л, что является минимальным значением с августа 2017 г., свидетельствуют данные ежедневного мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В портах цена обвалилась до 16,80 грн/л, то есть до минимума с декабря 2016 г. «Укртатнафта» 17 марта понизила цену на турецкое ДТ с одесского порта сразу на 1 грн/л - с 17,80 до 16,80 грн/л. В этот же день к причалу терминала «Одеснефтепродукт» пришвартовался второй законтрактованный компанией танкер с 30 тыс. т греческого ДТ.

Компании группы «Трейд Коммодити», оперирующие в порту Николаева, 17 марта опустили цену с 17,55 грн/л до 16,95 грн/л.

В «Южном» Orange Oil озвучивала предложение 17,30 грн/л, но реальные отгрузки, по утверждению конкурентов, осуществлялись примерно в таком же ценовом диапазоне, что и в соседних Одессе и Николаеве.

Компания «Анвитрейд» - оператор отгрузок с трубопроводного терминала в Новограде-Волынском - утром 17 марта указала в прейскуранте цену 18,25 грн/л (-15 коп./л к 16 марта). При этом, по словам покупателей «трубопроводного» ресурса в Новограде-Волынском, ДТ на этом базисе 17 марта можно было приобрести по цене в районе 17,00 грн/л. Драйвером снижения цен стало возобновление полноценных отгрузок по формульным контрактам.

«По формуле с премией +$29-30/т и пошлинной 4%, цена складывается на уровне 16,60 грн/л», - сообщил один из покупателей трубопроводного ресурса.

С нефтебаз в Коростене «Фактор» озвучивал цену 17,70 грн/л. Второй здешний оператор UPG открыто в рынок 17 марта не выходил.

Несмотря на резкое снижение цены в одесском порту, «Укртатнафта» удерживает цены кременчугского топлива с отгрузкой с завода и с нефтебазы в Пролесках (Киевская обл.) на уровне 17,95 грн/л. В столичном регионе озвучиваемые трейдерами цены 17 марта находились в диапазоне 17,90-18,30 грн/л.

Котировки ДТ в Средиземноморье и в портах Северной Европы, к которым привязаны цены контрактов, накануне опустились еще на $31-33/т, до $294-310/т. Курс гривни, ослабление которого остается главным сдерживающим фактором для обвала цен на внутреннем рынке, 17 марта на межбанке снизился еще на 50 коп./долл. до 27,2 грн за доллар.

Напомним, в «А-95» ожидают дальнейшего обвала цен в оптовом сегменте по мере увеличения импортных поставок, которые были существенно занижены в первой декаде месяца.

По расчетам enkorr, так называемая «входящая» цена ДТ по текущему курсу и уровню котировок варьируется в пределах 17 600-18 150 грн/т (14,60-15,10 грн/л) в зависимости от базиса поставки. При этом средняя крупнооптовая цена на 17 марта, из-за сохраняющегося на рынке ажиотажа, составляет 21 100 грн/т.

Как сообщал enkorr, мировые цены на нефть начали снижаться в середине февраля, реагируя на понижение спроса из-за эпидемии COVID-19. 6 марта на встрече в Вене (Австрия) страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о новом ограничении добычи, которое компенсировало бы сокрушение спроса и поддержало цену в условиях эпидемии.

Провал переговоров привел к 30%-му обвалу цен на открытии торгов 9 марта - стоимость Brent тогда рухнула с $44 до $32/барр.

16 марта цена Brent впервые с 2016 г. опускалась ниже $30/барр. из-за опасений замедления мировой экономики в условиях набирающей масштабы эпидемии. На момент публикации новости, Brent на Лондонской бирже торговалась по $29,50/барр.