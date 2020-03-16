Бензин и ДТ в рознице 16 марта продолжают слабо дешеветь

Цены на бензины и дизельное топливо 16 марта снизились в некоторых сетях АЗС в пределах 15-60 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, в харьковской сети «Овис» бензины подешевели на 60-66 коп./л, до 23,22 грн/л за А-92 и до 23,70 грн/л за А-95. Цена на ДТ снижена сразу на 1,44 грн/л - до 22,50 грн/л. Бензины в сети SUN OIL уменьшились на 50 коп./л, ДТ - на 93 коп./л. Сеть Chipo снизила цены на бензины на 15 коп./л, ДТ - на 30 коп./л.

Средние по стране цены топлива опустились в Украине на 2-4 коп./л.

Как сообщал enkorr, первое снижение розничных цен на топливо зафиксировано 11 марта. Тогда цены снизили Shell, Marshal и Mango.

Напомним, средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за неделю (с 6 по 13 марта) опустилась на 65 коп./л (на 3,3%), до 19,00 грн/л. Драйвером снижения стал обвал котировок ДТ в портах Северо-Западной Европы и Средиземноморье. За последнюю неделю, по данным биржи ICE, цена ДТ в регионе ARA снизилась на 25,9% (на $118/т), до $337,25/т. Котировка в Средиземноморье, по словам трейдеров, опустилась за этот период на 27%, до $328/т.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/13 марта 2020 г., грн/л: