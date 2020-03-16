Финансовые новости
- |
- 16.03.20
- |
- 23:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бензин и ДТ в рознице 16 марта продолжают слабо дешеветь
13:37 16.03.2020 |
Цены на бензины и дизельное топливо 16 марта снизились в некоторых сетях АЗС в пределах 15-60 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, в харьковской сети «Овис» бензины подешевели на 60-66 коп./л, до 23,22 грн/л за А-92 и до 23,70 грн/л за А-95. Цена на ДТ снижена сразу на 1,44 грн/л - до 22,50 грн/л. Бензины в сети SUN OIL уменьшились на 50 коп./л, ДТ - на 93 коп./л. Сеть Chipo снизила цены на бензины на 15 коп./л, ДТ - на 30 коп./л.
Средние по стране цены топлива опустились в Украине на 2-4 коп./л.
Как сообщал enkorr, первое снижение розничных цен на топливо зафиксировано 11 марта. Тогда цены снизили Shell, Marshal и Mango.
Напомним, средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за неделю (с 6 по 13 марта) опустилась на 65 коп./л (на 3,3%), до 19,00 грн/л. Драйвером снижения стал обвал котировок ДТ в портах Северо-Западной Европы и Средиземноморье. За последнюю неделю, по данным биржи ICE, цена ДТ в регионе ARA снизилась на 25,9% (на $118/т), до $337,25/т. Котировка в Средиземноморье, по словам трейдеров, опустилась за этот период на 27%, до $328/т.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/13 марта 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Shell
|
25,20
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
25,96
|
0,00
|
SOCAR
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Glusco
|
25,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
26,18
|
0,00
|
KLO
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
UPG
|
24,20
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
Параллель
|
26,62
|
0,00
|
27,62
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
25,89
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Chipo
|
24,09
|
-0,15
|
25,09
|
-0,15
|
23,27
|
-0,30
|
Овис
|
23,22
|
-0,66
|
23,70
|
-0,60
|
22,50
|
-1,44
|
Marshal
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,99
|
-0,50
|
24,99
|
-0,50
|
23,99
|
-0,93
|
Mango
|
22,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Motto
|
23,71
|
0,00
|
24,86
|
0,00
|
23,38
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,39
|
-0,02
|
26,40
|
-0,02
|
25,77
|
-0,04
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада должна работать: Почему Зеленский пошел на конфликт с Разумковым и Коломойским
ТОП-НОВОСТИ
|Комитет Рады одобрил послабления для бизнеса на время карантина
|Зеленский предлагает Кабмину запретить массовые собрания более 10 человек
|«Слуги народа» хотят в пять раз поднять налоги землепользователям
|Без иммунитета. Почему из-за коронавируса в Украине больше других паникует власть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Набсовет «Нафтогаза» - «за» продление контракта с Коболевым. Последнее слово за Кабмином
|Комитет Рады одобрил послабления для бизнеса на время карантина
|«Слуги народа» хотят в пять раз поднять налоги землепользователям
|Потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться
|Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть
|Переводы заробитчан в Украину могут снизиться на $1 миллиард, – НБУ
Это интересно
|Стартап Magic Leap, собравший более 2 млрд долларов на создание устройства дополненной реальности, продается
|Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?
|Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
|Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд
|Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4
|Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире
|Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров