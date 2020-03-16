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Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель впервые с февраля 2016 года
13:59 16.03.2020 |
Падение стоимости нефти марки Brent в понедельник днем усилилось почти до 9%, в результате чего она опустилась ниже отметки 31 доллара за баррель, что произошло впервые с 12 февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.19 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 8,09%, до 31,09 доллара за баррель, минутами ранее показатель опускался до 30,85 доллара. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 5,33%, до 30,42 доллара за баррель.
Распродажи на рынке нефти в понедельник происходят наряду с падением на мировых фондовых рынках - биржи Азии закрылись снижением в пределах 10%, падение на биржах Европы достигает 9%. Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые по всему миру меры не смогут предотвратить рецессию мировой экономики из-за коронавируса, что негативно отразится на спросе на сырье.
В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявила американская ФРС США и Банк Японии. На минувшей неделе также меры по поддержке экономики озвучили Народный банк Китая, Банк Англии и ЕЦБ.
"Становится очевидным, что крупные мировые центробанки используют все имеющиеся у них инструменты для предотвращения кризиса, но, похоже, страх перед пандемией получает контроль над инвесторами", - отметил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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