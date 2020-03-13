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Оптовые цены ДТ 13 марта устремились вниз
15:36 13.03.2020 |
Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за неделю (с 6 по 13 марта) опустилась на 65 коп./л (на 3,3%), до 19,00 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Драйвером снижения стал обвал котировок ДТ в портах Северо-Западной Европы и Средиземноморье. За последнюю неделю, по данным биржи ICE, цена ДТ в регионе ARA снизилась на 25,9% (на $118/т), до $337,25/т. Котировка в Средиземноморье, по словам трейдеров, опустилась за этот период на 27%, до $328/т.
Ослабление гривни, которое стало одним из сдерживающих факторов для снижения оптовых цен, за неделю составило 6% или 1,5 грн/долл.
Цена мелкооптовых партий в Новограде-Волынском в пятницу 13 марта опустилась до 18,50 грн/л с 19,30 грн/л в начале текущей недели. На нефтебазах в Коростене озвучиваемая трейдерами цена на 5 коп./л ниже - 18,45 грн/л.
В столичном регионе минимальное ценовое предложение снизилось до 18,40-18,55 грн/л. Кременчугский НПЗ, по словам трейдеров, отгружал топливо по 18,10-18,20 грн/л.
В портах цены опустились до 17,55-17,80 грн/л. В Одессе «Приват» озвучивал цену 17,80 грн/л, реальные отгрузки осуществлялись с дисконтом 10-15 коп./л к цене прейскуранта. Примерно в таком ценовом диапазоне реальные отгрузки осуществлялись с Южного. В Николаеве турецкое ДТ 13 марта предлагалось по 17,55 грн/л.
Снижение импортных котировок позволило отыграть 4%-й рост цен в первую неделю марта, вызванных снижением поставок и ограниченным предложением ресурса.
В «Консалтинговой группе А-95» сообщили, что по итогу первой декады марта ж/д-поставки ДТ в Украину сократились на 20,5% (на 19 тыс. т), до 75 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом февраля. В частности, почти на 30% сократились прямые ж/д-поставки ресурса из России, а также отгрузки российского ДТ с терминала в Гомеле. Белорусские заводы в первой декаде уменьшили отгрузки на 32%. Поставки из Литвы наоборот на 22% увеличились.
В то же время, как ранее сообщал enkorr, в начале марта существенно активизировались поставки по морю. 13 марта в порту«Пивденный» под разгрузку встал очередной танкер с 6 тыс. т греческого ДТ.
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