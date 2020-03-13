В мелком опте цены на бензины и ДТ снизились, а в рознице остались на месте

12 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.90% (-18 коп/л) до 19.38 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.69% (-14 коп/л) до 20.30 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.84% (-17 коп/л) до 19.84 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.38 -0.90 -1.95 -3.90 Бензин А-95 евро 20.30 -0.69 -1.68 -3.50 Дизельное топливо евро 19.84 -0.84 -0.31 -1.64

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 марта 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.22 грн/л, бензина А-95 евро - немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.75 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.20% (-5.0 коп/л) до 25.85 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 марта 2020 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 10.95 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.9%.