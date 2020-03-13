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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25 за баррель - Bloomberg
17:31 12.03.2020 |
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть в Европе, являющейся традиционным рынком сбыта российской нефти, по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Об этом сообщает Bloomberg.
Данное предложение Саудовской Аравии является частью ценовой войны с Россией, начавшейся после ее отказа дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+.
В сообщении агентства говорится, что европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), среди которых Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA, предложен объем дополнительных поставок от саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, составляющий от 25 до 200% их обычного оборота.
Отмечается, что для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals.
Стоит отметить, что предложенная цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках - это почти на 20% дешевле российской нефти.
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