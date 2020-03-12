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Падение цен на нефть превысило 4,5% после запрета США на въезд из Европы
08:03 12.03.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг снижаются более чем на 4,5%, что связано с сообщением США о временном запрете на въезд в страну из Европы на фоне коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.07 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,67%, до 34,12 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 4,64%, до 31,45 доллара за баррель. После объявления о запрете удешевление нефти превышало 5%.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
Волатильность на нефтяном рынке сохраняется с начала недели из-за рисков вокруг коронавируса и после того, как страны ОПЕК+ на прошлой неделе не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. При этом карантинные меры из-за коронавируса продолжают представлять риски для роста экономики, что может отразиться на нефтяном спросе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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