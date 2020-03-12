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Россия компенсировала спад поставок дизтоплива из Беларуси
15:37 11.03.2020 |
Поставки российского дизельного топлива в Украину в феврале увеличились на 40% по сравнению с январем и позволили частично компенсировать снижение импорта из Беларуси. В февральском балансе украинского рынка российское топливо заняло 45%, что соответствует доле, которую российские производители имели до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020 г. составил 448,4 тыс. т. Это на 3% (на 12,7 тыс. т) больше чем в феврале 2019 г. и на 25% (на 90 тыс. т) больше января 2020 г. Украинские НПЗ в февральском балансе заняли около 14% (64 тыс. т), импорт - 86% (384 тыс. т).
Из России в феврале 2020 г. было импортировано 200,8 тыс. т, что на 58,6 тыс. т больше, чем в январе (142,5 тыс. т). Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки в Украину в феврале увеличились до 118 тыс. т с с 75 тыс. т в январе. Прямые ж/д-поставки выросли с 36,7 до 50 тыс. т за счет как увеличения отгрузок ресурса компании «Лукойл», так и возобновления импорта салаватского ДТ. Поставки через терминалы трубопровода «ПрикарпатЗападтранса», которые облагаются 4%-й пошлиной, в феврале практически сохранились на уровне января и составили 33 тыс. т.
Рост импорта из России позволил компенсировать большую часть «выпавших» из баланса объемов белорусского топлива. Из-за противоречий с российским правительством и нефтяными компаниями белорусские НПЗ в 2020 г. вынуждено снизили объем отгрузок ДТ в Украину. В феврале Мозырский и Новополоцкий НПЗ поставили 92,6 тыс. т, включая 6,8 тыс. т по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс». Для сравнения, среднемесячный объем поставок в 2019 г. превышал 200 тыс. т, а в пиковый сезон августа-сентября, достигал 300 тыс. т. Ожидалось, что в 2020 году объем импорта из Беларуси будет составлять 250 тыс. т в месяц.
Мажейкяйский НПЗ (Литва) в феврале нарастил поставки в Украину до 56 тыс. т с 48 тыс. т в январе. В целом, в январе-февраля 2020 г. группа Orlen удерживает объем поставок в Украину на уровне, близком к максимальному для последние несколько лет.
Через морские порты в феврале оформлен импорт 32 тыс. т, что вдвое больше, чем в январе. Это также рекордный объема морского импорта в феврале за последние как минимум 5 лет.
Структура наполнения рынка ДТ в феврале 2020 г. по источникам поставки, %
За период января-февраля 2020 г. баланс рынка ДТ составил 807 тыс. т, что на 6% (на 52 тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Снижение поставок топлива было частично компенсировано накопленными с конца прошлого года запасами, но уже в начале марта рынок столкнулся с первыми признаками дефицита, что повлекло за собой ажиотажный рост цен на 4% за первую неделю марта.
Как сообщал enkorr, баланс рынка дизельного топлива в январе 2020 г. составил 338 тыс. т. Объем поставок топлива на украинский рынок в январе стал самым низким за последние три года, то есть с января 2017 г. Украинские НПЗ произвели оценочно 58,5 тыс. т (+4,6% к январю 2019 г.), импорт сократился на 25%, до 280 тыс. т.
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