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Бензины и ДТ в рознице начали дешеветь 11.03.20
12:18 11.03.2020 |
Цены на бензины и дизельное топливо 11 марта начали снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 20-22 коп./л: А-92 - до 25,20 грн/л, А-95 - до 26,90 грн/л, ДТ - до 25,96 грн/л. Опустила цены на все светлые нефтепродукты на 20 коп./л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal снизила цену А-95 на 50 коп./л, ДТ - на 20 коп./л. Кировоградская сеть «Рур Групп» снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л.
Средние по стране цены топлива опустились в Украине на 1-2 коп./л.
Как сообщал enkorr, розничные цены бензинов и ДТ снижались с конца декабря 2019 г. по середину феварля 2020 г., в среднем опустившись за этот период на 2 грн/л. 6-9 марта европейские котировки бензинов и ДТ резко снизились после обвала цен на нефть. Цены ДТ на оптовом рынке Украины 10 марта не среагировали на это снижение из-за ослабления гривны и ограниченного предложения.
10 марта Антимонопольный комитет публично предупредил участников рынка, что будет с повышенным вниманием следить за корреляцией розничных цен с оптовыми после обвала цен на нефть.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 марта 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,29
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
25,29
|
0,00
|
Shell
|
25,20
|
-0,20
|
26,90
|
-0,20
|
25,96
|
-0,22
|
SOCAR
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
22,54
|
0,00
|
Glusco
|
25,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
26,18
|
0,00
|
KLO
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
UPG
|
24,20
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
Параллель
|
26,62
|
0,00
|
27,62
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
25,89
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Chipo
|
24,24
|
0,00
|
25,24
|
0,00
|
23,57
|
0,00
|
Рур груп
|
24,99
|
-1,00
|
25,99
|
-1,00
|
25,99
|
-1,00
|
Marshal
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
-0,50
|
21,80
|
-0,20
|
SUN OIL
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,92
|
0,00
|
Mango
|
22,99
|
-0,20
|
23,99
|
-0,20
|
21,79
|
-0,20
|
Motto
|
23,71
|
0,00
|
24,86
|
0,00
|
23,38
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,43
|
-0,01
|
26,44
|
-0,02
|
25,85
|
-0,02
|
|
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