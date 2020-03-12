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Нефть 11 марта дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco и ADNOC
12:49 11.03.2020 |
Мировые цены на нефть опускаются на 3% после сообщений о том, что саудовская Saudi Aramco и эмиратская ADNOC готовы нарастить производственные мощности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.10 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,06% - до 36,08 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,26% - до 33,24 доллара за баррель.
Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.
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