Саудовская аравия не видит смысла в новой встречи ОПЕК+ с РФ

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне.

Об этом сообщает Reuters.

"Я не вижу смысла в проведении встреч в мае-июне, которые лишь продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", - сказал принц Абдулазиз бен Салман.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что, по его мнению, на восстановление котировок нефти уйдет несколько месяцев.

Он при этом не исключил заключения новых соглашений со странами ОПЕК, "двери не закрыты", сказал министр. Очередные встречи должны пройти в мае-июне.

Напомним:

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.