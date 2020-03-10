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Бензин и дизель в Украине должны подешеветь на 10-15% из-за падения стоимости нефти, - эксперт
09:28 10.03.2020 |
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что бензин и дизель должны подешеветь в Украине на 10-15% из-за падения стоимости нефти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, Куюн рассказал, какие последствия будут от подешевения нефти для Украины.
"Однозначный плюс для Украины - энергозависимого государства - снижение затрат на нефть, нефтепродукты и газ. На сколько? Пропорционально динамике на мировом рынке. Сразу скажу, что это не будет 30%. Нефть - лишь одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно снижение цен на нефтепродукты должно составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны", - написал Куюн.
Также Куюн рассказал об аспекте валютного курса.
"А теперь главный аспект: нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. Вышесказанное справедливо в валютном эквиваленте и, если мы говорим о ценах на колонках, вопрос упирается в валютный курс. Каким он будет? Проблема в том, что вместе с нефтью обычно валятся рынки важных для нас экспортных позиций - металлургической и аграрной продукции. Приток валюты в страну уменьшается и это толкает курс валют вверх. А с ним и цены на импортные товары, в частности топливо. Если предположить, что курс останется неизменным, то с учетом существовавшего еще до последних событий потенциала для снижения (а он немалый) цена на дизтопливо может упасть до 20 грн/л (сегодня в среднем 25,8 грн). Но может случиться и так, что нынешняя цены будет за счастье, если валютный курс улетит", - отметил эксперт.
Кроме того, Куюн обратил внимание на фактор коронавируса.
"Как сложится пасьянс в этот раз, сложно сказать, рынки меняются. В отличие от предыдущего краха нефтяных цен в 2015-2016 годах, сегодня есть крайне важный фактор коронавируса, который реально оказывает серьезное воздействие на спрос. Ну и никто не знает, как теперь сложится диалог в рамках нефтедобывающего картеля. Глядишь, россияне заявят, что, мол, бес попутал и сократить добычу по предложению арабских коллег было не такой уж и плохой идей...", - подытожил он.
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