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Цена на нефть выросли 10 марта более чем на 10%, Brent на уровне $37,81 за баррель
08:24 10.03.2020 |
Цены на нефть прибавляют более 10% на торгах во вторник, частично отыгрывая понесенные накануне потери, после заявлений Саудовской Аравии и России о планах наращивания добычи.
Апрельский фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 13:45 EET подорожал на $3,45 (10,04%) - до 37,81 доллара за баррель.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет 34,31 доллара за баррель, что на $3,18 (10,22%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В понедельник цены на нефть обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель.
Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.
Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь сообщил, что российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч б/с, в перспективе - до 500 тыс. б/с.
Он отметил, что Россия готова продолжать сотрудничество со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Участники ОПЕК+ запланировали очередные встречи в мае и июне, чтобы оценить ситуацию на рынке, сообщил он.
Тем временем, по данным СМИ, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне, считая, что она стала бы лишь показателем неудачи в борьбе с нынешним кризисом, полагает он.
Россия опасалась растущей доли американских производителей сланцевой нефти на мировом рынке и спорила с Саудовской Аравией относительно того, каким образом, нужно решать эту проблему, отмечает президент и основатель Nasser Saidi and Associates Нассер Саиди.
При столь резком падении цен на нефть некоторые сланцевые производители будут вынуждены уйти с рынка, и останутся лишь наиболее эффективные компании, которые смогут сохранять конкурентоспособность при цене нефти в $35-$40 за баррель, заявил Саиди агентству Bloomberg.
"Мы уже видим намеки некоторых сланцевых операторов о том, что они намерены немедленно скорректировать объемы расходов и бурения, - отмечается в обзоре JBC Energy. - Это позволяет предположить, что для американских производителей сланцевой нефти нынешнее падение цен окажется более болезненным, чем ожидалось".
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