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Саудовская Аравия объявила России ценовую войну и обвалила нефтяные фьючерсы
08:02 10.03.2020 |
Саудовская Аравия готова нарастить нефтедобычу с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки до 10-11 млн баррелей в апреле на фоне срыва переговоров членов ОПЕК+ в Вене. Об этом в субботу, 7 марта, сообщило агентство Bloomberg.
При этом оно, сославшись на осведомленные источники, уточнило, что производство может быть доведено даже до рекордных 12 млн баррелей в сутки.
"Саудовская Аравия сейчас действительно вступает в полномасштабную ценовую войну", - заметил управляющий директор по Ближнему Востоку консалтинговой компании Facts Global Energy Иман Нассери.
Снижение розничных цен
Между тем, как сообщила вечером 7 марта национальная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, она снижает официальную розничную цену на все сорта нефти и для всех заказчиков. Так, стоимость поставок сырья в страны Северной и Западной Европы сократится на восемь долларов за баррель, уточняет Reuters.
Ранее совладелец и вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун высказал мнение, что провал в Вене министерских переговоров 14 членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+), включая Россию, может обернуться для Москвы потерями в размере 100-150 млн долларов (88-133 млн евро) в сутки.
Члены ОПЕК+ 6 марта так и не смогли договориться о сокращении нефтедобычи во втором квартале 2020 года на 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении, в частности, настаивала Саудовская Аравия. При этом 1 млн баррелей должен был прийтись на страны ОПЕК, а 500 тыс. баррелей - на ОПЕК+, включая РФ. Россия, однако, на переговорах выступила против, фактически заблокировав соглашение.
Падение цен на нефть происходит на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2 за пределами Китая.
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