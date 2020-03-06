Нефть дешевеет 6 марта на 1% на опасениях за спрос и неопределенности со сделкой ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 1% на опасениях за спрос из-за коронавируса и неопределенных перспективах сделки ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.16 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,2% - до 49,39 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,22%, до 45,34 доллара за баррель.

Ситуация с коронавирусом продолжает вызывать опасения рынков. Карантинные меры по всему миру негативно влияют на целый ряд экономических отраслей, затрагивая работу предприятий и цепь поставок, а также спрос на товары и услуги. Трейдеры опасаются, что в результате замедлится рост мирового ВВП, что ударит по спросу на нефть. В четверг ОПЕК резко понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году - до 0,48 миллиона баррелей в сутки с ожидавшихся 1,1 миллиона.

Вместе с этим организация решила скорректировать свою рекомендацию по сделке ОПЕК+. Теперь ОПЕК предлагает увеличить сокращение добычи нефти альянсом на 1,5 миллиона баррелей в сутки не только во втором квартале, а до конца 2020 года. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК не ожидает отказа стран не-ОПЕК участвовать в дополнительном сокращении добычи.

Однако, по мнению аналитиков Goldman Sachs, которое приводит агентство Рейтер, даже дополнительное сокращение добычи странами ОПЕК+ не сможет предотвратить переизбыток предложения на нефтяном рынке во втором квартале и постепенное снижение цен в ближайшие несколько недель.