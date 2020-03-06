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В мелком опте 5 марта повысились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро
23:41 05.03.2020 |
05 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине повысились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.15% (3 коп/л) до 19.77 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.1% (1 коп/л) до 20.66 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 1.61% (32 коп/л) до 19.90 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.77
|0.15
|-0.40
|-3.83
|Бензин А-95 евро
|20.66
|0.06
|-0.69
|-3.73
|Дизельное топливо евро
|19.90
|1.61
|0.68
|-3.91
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