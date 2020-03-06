Рынок 5 марта ощутил первые признаки дефицита ДТ

Ограниченное предложение ДТ привело к первому скачку оптовых цен: 5 марта средняя цена топлива на нефтебазах повысилась сразу на 60 коп./л или более чем на 3%, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя по стране мелкооптовая цена ДТ, из-за возникшего ажиотажа, достигла 19,60 грн/т, хотя еще два дня назад она составляла 18,90 грн/т.

Реализация по одному из основных базисов оптовой торговли - ст. Коростень (Житомирская обл.) - не осуществляется второй день из-за отсутствия свободных объемов на тамошних нефтебазах.

«Ожидалось, что ж/д-состав встанет под разгрузку сегодня вечером, но произошли какие-то задержки на железной дороге и этот срок сместился на завтра», - сообщил один из трейдеров.

В последний раз два дня подряд операторы на ст. Коростень не выходили в рынок в апреле 2019 г. (24-25 апреля), когда из-за попадания хлорорганики в «Дружбу» белорусские НПЗ на время полностью остановили экспорт.

На трубопроводном терминале в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) топливо отгружается только по фиксированной цене, продажи по формульным контрактам, по словам трейдеров, временно приостановлены. Компания «Анвитрейд» дважды за день пересматривала цену в прейскурсанте, подняв ее сначала на 20 коп./л, затем еще на 10 коп./л, до 19,20 грн/л.

По-прежнему нет свободного ресурса на восточных базисах в Купянске и Изюме (Харьковская обл.), на которых последний год превалировал ресурс компании «Лукойл».

Причиной, по словам участников рынка, стало снижение отгрузок в первую неделю марта из-за бюрократических процедур при получении согласования Минэкономразвития РФ.

«Насколько нам известно, этот вопрос уже решен и отгрузки с заводов в направлении Украины в полном объеме восстановлены. В Украину топливо должно поступить уже в начале следующей недели», - сообщил enkorr один из покупателей ресурса «Лукойла»

Кременчугский НПЗ 5 марта уведомил своих контрагентов о временном прекращении спотовых отгрузок ДТ. По имеющейся информации, ограничение будет действовать как минимум до 10 марта. В утреннем прейскуранте «Укртатнафта» указала только цены бензина А-92 и А-95.

В столичном регионе 5 марта средняя цена на фоне ограниченного предложения выросла на 75 коп./л. Компания «Глуско Украина» на ресурс с нефтебазы в Василькове подняла цену на 45 коп./л, до 19,60 грн/л, ЗНГК - на 70 коп./л, до 20,30 грн/л, KLO - на 90 коп./л, до 20,50 грн/л.

В портах цены на фоне ограниченного предложения на северных базисах поднялись в среднем на 40 коп./л - до 18,90-19,00 грн/л. С порта «Южный» компания Orange заявляет цену 19,30 грн/л, реальные отгрузки по словам участников рынка осуществляются по 19,00-19,10 грн/л.

Трейдеры ожидают, что к концу недели ситуация еще больше усугубится. Отгрузки по основному каналу импорта последних двух месяцев - с белорусского трубопроводного терминала в Гомеле - в начале марта также осложнены. Сохраняется неопределенная ситуация относительно отгрузок белорусскими НПЗ, ввиду продолжающегося спора с Россией по цене на нефть.

Также по словам трейдеров, 9-11 марта ожидаются плановые ремонтные работы на ж/д-участке по маршруту поставок литовского топлива в Украину на территории Беларуси, что кратковременно окажет дополнительное давление на рынок.

Ранее enkorr сообщал, в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива ввиду снижения отгрузок из Беларуси и увеличения спроса в связи с теплой погодой. Прогнозная потребность рынка в марте оценивается в 600 тыс. т при ожидаемых поставках 530 тыс. т.