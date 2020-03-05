Предложение ДТ в опте резко сократилось

Снижение поставок дизельного топлива из традиционных источников привело к ограничению предложения на основных базисах оптовой торговли в северной и восточной части страны. Эту информацию enkorr подтвердило несколько трейдеров, работающих в разных регионах.

В частности, мелкооптовые продажи с нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) 4 марта практически остановились. Компании «Укрпалетсистем» и «Фактор» официально цены не вставляли. «Не торгуют, говорят, что пока без ресурса и ждут поставку на завтра (5 марта - ek)», - сообщил в беседе с enkorr один из покупателей белорусского ДТ на Коростене. Последний случай, когда операторы нефтебаз в Коростене синхронно не выходили в рынок, был зафиксирован в октябре 2019 г. во время осеннего топливного кризиса.

Ограничено предложение и в Купянске (Харьковская обл.), где реализуется преимущественно ресурс компании «Лукойл». По словам трейдеров, в начале марта ж/д-поставки из России были заметно снижены, а возобновление отгрузок в прежних объемах ожидается только со следующей недели.

Кременчугский НПЗ 4 марта также ограничил отгрузки дизтоплива и параллельно повысил цену. «Предусмотренные договорами минимальные объемы завод отгружает, но все что свыше - можно взять только вместе с бензином», - поясняет один из контрагентов «Укртатнафты» на условиях анонимности. К тому же 4 марта завод поднял цены крупнооптовых партий, по словам разных трейдеров, на 300-500 грн/т.

С трубопроводного терминала в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) отгрузки идут без ограничений, но, по словам трейдеров, есть предложение только «дорогого» февральского ресурса. «До 9 марта оператор на Новограде реализует невыбранные в феврале остатки по февральским котировкам», - сообщил покупатель «трубопроводного» ДТ.

Никаких ограничений по отгрузкам в портах Одесса, Южный и Николаев участники рынка не отмечают.

По данным ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», средняя мелкооптовая цена ДТ 4 марта увеличилась на 12 коп./л - до 18,95 грн/л. В течение дня ряд операторов по несколько раз пересматривали цены в сторону повышения. Одной из причин стало восстановление цен на нефть после недельного обвала в связи со вспышкой коронавируса и ослабление курса гривны.

Стоимость бензовозных партий «трубопроводного» ДТ повысилась на 15-30 коп./л. Компания «Анвитрейд» озвучивала цену в Новоград-Волынском 18,90 грн/л.

Уменьшилось количество предложений в столичном регионе. Сразу на 90 коп./л, до 21,20 грн/л, выросли цены ДТ, отпускаемого с бориспольской нефтебазы «Укртатнафты», которая с лета 2019 г. заявляла самые низкие цены в регионе. Стоимость дизтоплива у компании Glusco с нефтебазы в Василькове повысилась на 25 коп./л - до 19,15 грн/л.

В порту Южный Orang Oil продолжает предлагать греческий ресурс по 18,85 грн/л, в Одессе «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» озвучивают цену 19,00 грн/л. В николаевском порту традиционно зафиксирована минимальная цена в регионе - 17,90 грн/л.

Ранее enkorr сообщал, в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива ввиду снижения отгрузок из Беларуси и увеличения спроса в связи с теплой погодой. Прогнозная потребность рынка в марте оценивается в 600 тыс. т, при ожидаемых поставах 530 тыс. т.

