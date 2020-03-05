Финансовые новости
- |
- 05.03.20
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Предложение ДТ в опте резко сократилось
09:32 05.03.2020 |
Снижение поставок дизельного топлива из традиционных источников привело к ограничению предложения на основных базисах оптовой торговли в северной и восточной части страны. Эту информацию enkorr подтвердило несколько трейдеров, работающих в разных регионах.
В частности, мелкооптовые продажи с нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) 4 марта практически остановились. Компании «Укрпалетсистем» и «Фактор» официально цены не вставляли. «Не торгуют, говорят, что пока без ресурса и ждут поставку на завтра (5 марта - ek)», - сообщил в беседе с enkorr один из покупателей белорусского ДТ на Коростене. Последний случай, когда операторы нефтебаз в Коростене синхронно не выходили в рынок, был зафиксирован в октябре 2019 г. во время осеннего топливного кризиса.
Ограничено предложение и в Купянске (Харьковская обл.), где реализуется преимущественно ресурс компании «Лукойл». По словам трейдеров, в начале марта ж/д-поставки из России были заметно снижены, а возобновление отгрузок в прежних объемах ожидается только со следующей недели.
Кременчугский НПЗ 4 марта также ограничил отгрузки дизтоплива и параллельно повысил цену. «Предусмотренные договорами минимальные объемы завод отгружает, но все что свыше - можно взять только вместе с бензином», - поясняет один из контрагентов «Укртатнафты» на условиях анонимности. К тому же 4 марта завод поднял цены крупнооптовых партий, по словам разных трейдеров, на 300-500 грн/т.
С трубопроводного терминала в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) отгрузки идут без ограничений, но, по словам трейдеров, есть предложение только «дорогого» февральского ресурса. «До 9 марта оператор на Новограде реализует невыбранные в феврале остатки по февральским котировкам», - сообщил покупатель «трубопроводного» ДТ.
Никаких ограничений по отгрузкам в портах Одесса, Южный и Николаев участники рынка не отмечают.
По данным ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», средняя мелкооптовая цена ДТ 4 марта увеличилась на 12 коп./л - до 18,95 грн/л. В течение дня ряд операторов по несколько раз пересматривали цены в сторону повышения. Одной из причин стало восстановление цен на нефть после недельного обвала в связи со вспышкой коронавируса и ослабление курса гривны.
Стоимость бензовозных партий «трубопроводного» ДТ повысилась на 15-30 коп./л. Компания «Анвитрейд» озвучивала цену в Новоград-Волынском 18,90 грн/л.
Уменьшилось количество предложений в столичном регионе. Сразу на 90 коп./л, до 21,20 грн/л, выросли цены ДТ, отпускаемого с бориспольской нефтебазы «Укртатнафты», которая с лета 2019 г. заявляла самые низкие цены в регионе. Стоимость дизтоплива у компании Glusco с нефтебазы в Василькове повысилась на 25 коп./л - до 19,15 грн/л.
В порту Южный Orang Oil продолжает предлагать греческий ресурс по 18,85 грн/л, в Одессе «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» озвучивают цену 19,00 грн/л. В николаевском порту традиционно зафиксирована минимальная цена в регионе - 17,90 грн/л.
Ранее enkorr сообщал, в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива ввиду снижения отгрузок из Беларуси и увеличения спроса в связи с теплой погодой. Прогнозная потребность рынка в марте оценивается в 600 тыс. т, при ожидаемых поставах 530 тыс. т.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто и как будет валить новое правительство олигархов
|Рада назначила Кулебу главой МИД Украины
|Рада назначила Тарана министром обороны Украины
|Рада избрала новый состав правительства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дорожает 5 марта на новостях о решении ОПЕК о возможном сокращении добычи
|Минагропрод возобновит работу на следующей неделе - уполномоченный президента по земельным вопросам
|Правительство обнародовало решение о смене директора «Центрэнерго»
|Дикий Запад в украинских портах. Почему Всемирный банк советует им стать лендлордами
|Украина купит у Франции 20 катеров пограничникам
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.03.20
Это интересно
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы