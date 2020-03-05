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Нефть дорожает 5 марта на новостях о решении ОПЕК о возможном сокращении добычи
13:48 05.03.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг днем растут на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что ОПЕК согласовала сокращение добычи альянсом ОПЕК+ еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.29 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 51,39 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,51%, до 47,02 доллара за баррель.
Инвесторы продолжают следить за проходящим в Вене заседанием ОПЕК+. Ранее агентства Рейтер и Блумберг со ссылкой на источники сообщили, что ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Итоговое решение теперь зависит от РФ.
В среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания вынес рекомендацию по дальнейшей судьбе сделки в условиях коронавируса, но решил пока оставить ее в тайне. Однако Россия выступила против дополнительного сокращения нефти во втором квартале, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщил источник РИА Новости.
"Мы ожидаем, что ОПЕК+ предоставит надежную и последовательную стратегию", - цитирует агентство Рейтер аналитика Mitsubishi UFG Эхсана Хомана (Ehsan Khoman).
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.
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