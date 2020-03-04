Средняя цена автогаза в рознице 4 марта опустилась ниже 11 грн/л

Розничные сети 4 марта снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-10 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» опустила цены на 3-8 коп./л, до 10,30-10,37 грн/л. В сети БРСМ-Нафта автогаз подешевел на 9 коп./л, до 11,00 грн/л. На 10 коп./л цена на СУГ опустилась в сетях Chipo и «Род-Ник» (см. табл.)

Средняя по стране цена снизилась до 10,98 грн/л. Последний раз ниже 11,00 грн/л средняя розничная цена газа опускалась ровно год назад - в марте 2019 г. Соотношение цены автогаза к цене бензина А-95 опустилась до 41,5% (для сравнения: 4 марта 2019 г. это соотношение составляло 36,9%).

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,53 грн/л.

Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают опускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. С 20-х чисел февраля снижение оптовых цен прекратилось.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 на 4 марта, грн/л: