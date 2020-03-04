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Средняя цена автогаза в рознице 4 марта опустилась ниже 11 грн/л
12:08 04.03.2020 |
Розничные сети 4 марта снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-10 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» опустила цены на 3-8 коп./л, до 10,30-10,37 грн/л. В сети БРСМ-Нафта автогаз подешевел на 9 коп./л, до 11,00 грн/л. На 10 коп./л цена на СУГ опустилась в сетях Chipo и «Род-Ник» (см. табл.)
Средняя по стране цена снизилась до 10,98 грн/л. Последний раз ниже 11,00 грн/л средняя розничная цена газа опускалась ровно год назад - в марте 2019 г. Соотношение цены автогаза к цене бензина А-95 опустилась до 41,5% (для сравнения: 4 марта 2019 г. это соотношение составляло 36,9%).
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,53 грн/л.
Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают опускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. С 20-х чисел февраля снижение оптовых цен прекратилось.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 на 4 марта, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,77
|
0,00
|
WOG
|
11,73
|
0,00
|
Авиас
|
10,30
|
-0,03
|
Укрнафта
|
10,37
|
-0,08
|
AMIC
|
11,00
|
0,00
|
Shell
|
10,93
|
0,00
|
SOCAR
|
11,79
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,00
|
-0,09
|
Glusco
|
10,35
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
UPG
|
10,80
|
0,00
|
Параллель
|
11,42
|
0,00
|
BVS
|
11,39
|
0,00
|
Chipo
|
10,69
|
-0,10
|
Род-Ник
|
10,69
|
-0,10
|
Marshal
|
10,20
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,76
|
0,00
|
Нефтек
|
9,99
|
-1,00
|
Motto
|
11,26
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
10,98
|
-0,03
|
|
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