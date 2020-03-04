Нефть дорожает в ходе торгов 4 марта, Brent на уровне $52,39 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на сообщениях о том, что Саудовская Аравия добивается дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:37 EET подорожали до 52,39 доллара за баррель, что на $0,53 (на 1,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,63 (на 1,34%) - до 47,81 доллара за баррель.

Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 млн б/с на фоне падения спроса из-за эпидемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Россия будет, вероятно, ждать до последнего момента, чтобы принять решение о дальнейшем сокращении добычи нефти, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале, сообщали ранее делегаты.

По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Тем временем Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на второй квартал с $57 за баррель до $47 за баррель. По обновленному прогнозу, цена упадет до $45 за баррель в апреле и восстановится до $60 за баррель к концу года по сравнению с предыдущим прогнозом в $65 за баррель, а спрос на нефть сократится на 150 тыс. б/с. Ранее Goldman Sachs прогнозировал рост спроса на 550 тыс. б/с, а до вспышки коронавируса - на 1,1 млн б/с.

"Что касается фундаментальных рыночных факторов, показатели меняются очень быстро, - отметил управляющий директор Petromatrix Оливье Жакоб, которого цитирует Bloomberg. - Все будет зависеть от реакции ОПЕК. Уровень неопределенности очень высокий".