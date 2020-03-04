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В мелком опте 3 марта отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро
23:26 03.03.2020 |
03 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.14% (-3 коп/л) до 19.76 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.16% (-3 коп/л) до 20.68 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.15% (-3 коп/л) до 19.54 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.76
|-0.14
|-0.63
|-4.77
|Бензин А-95 евро
|20.68
|-0.16
|-0.74
|-4.15
|Дизельное топливо евро
|19.54
|-0.15
|-1.13
|-6.32
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