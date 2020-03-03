Нефтяные цены 3 марта прибавляют более 3%, Brent на уровне $53,61 за баррель

Рост цен на нефть эталонных марок ускорился в ходе торгов во вторник на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G7 и встречи ОПЕК+.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:53 EET взлетели на $1,71 (на 3,29%) - до 53,61 доллара за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $1,74 (на 3,72%) - до 48,49 доллара за баррель.

Министры финансов и главы Центробанков государств G7 проведут во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

"Смягчение политики Центробанков может дать передышку рынкам, но в конечном итоге им необходимо, что распространение заболевания за пределами Китая достигло пика, - отмечают аналитики ING Bank. - Страны ОПЕК+ должны удивить рынок уровнем снижения добычи, если они хотят подтолкнуть цены выше".

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.