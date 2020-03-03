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Цена ДТ в опте опустилась ниже 19 грн/л
17:10 02.03.2020 |
Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте впервые с сентября 2017 г. опустилась ниже 19,00 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Причиной стал обвал мировых цен на нефть и соответственно котировок топлива из-за вспышки коронавируса. За последнюю неделю котировки ДТ в Средиземноморье, по словам трейдеров, опустились почти на $70/т.
Цены ДТ в портах снова стали ниже, чем на традиционных северных базисах в Коростене и Новограде-Волынском. Компания Orange Oil c «Южного» предлагала ДТ по 18,30 грн/л, «Трейд Коммодити» из Николаева, по словам трейдеров, отгружала по 17,90 грн/л, а «Укртатнафта» из резервуаров Одесского порта озвучивала цену 18,70 грн/л.
Минимальная же озвучиваемая трейдерами цена белорусского ДТ с нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) 2 марта составляла 18,45 грн/л. С Новограда-Волынского автопартии российского ДТ компания «Анвитрейд» предлагала по 18,55 грн/л, со Смыги (Ривненская обл.) - по 18,60 грн/л. 2 марта «Анвитрейд» возобновила предложение с терминала в Дубрыничах (Закарпатская обл.) по 19,00 грн/л.
По словам трейдеров, цена трубопроводного ДТ до конца текущей недели будет рассчитываться по февральским котировкам.
В столичном регионе «Анвитрейд» озвучивал цены 18,60-18,80 грн/л, «Альянс Энерго Трейд» и ЗНГК - 18,90 грн/л. С Кременчугского НПЗ «Укртатнафта» заявляла цену 18,20 грн/л, с нефтебазы в Пролисках (Борисполь) - по 18,30 грн/л.
Средняя цена ж/д-партий 2 марта опустилась до 22 020 грн/т. С трубопроводного терминала в Новограде-Волынском она составляла 21 900 грн/т, с Кременчугского НПЗ - 21 700 грн/т.
Напомним, в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива ввиду снижения отгрузок из Беларуси и увеличения спроса в связи с теплой погодой. С другой стороны, падение цен и спроса на мировом рынке могут выступить амортизатором возможного повышения оптовых цен.
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