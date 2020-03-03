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Средняя цена автогаза 2 марта опустилась до 11 грн/л
12:03 02.03.2020 |
Розничные сети 2 марта снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В сети Shell автогаз подешевел на 5 коп./л, до 10,93 грн/л. На 5 коп./л, до 11,73 цена на СУГ опустилась в сети «Автотранс». БРСМ-Нафта, BVS, Род-Ник, Marshal, SUN OIL и Mango опустили ценники на 3-20 коп./л.
Средняя по стране цена снизилась на 2 коп./л, до 11,01 грн/л.
Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,50 грн/л.
Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают пускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. С 20-х чисел февраля снижение оптовых цен прекратилось.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 февраля на 2 марта, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,77
|
0,00
|
WOG
|
11,73
|
0,00
|
Авиас
|
10,33
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,45
|
0,00
|
AMIC
|
11,00
|
0,00
|
Shell
|
10,93
|
-0,05
|
SOCAR
|
11,79
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,09
|
-0,03
|
Glusco
|
10,35
|
0,00
|
Автотранс
|
11,73
|
-0,05
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
UPG
|
10,80
|
0,00
|
Параллель
|
11,42
|
0,00
|
BVS
|
11,39
|
-0,20
|
Chipo
|
10,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,79
|
-0,10
|
Marshal
|
10,20
|
-0,10
|
SUN OIL
|
10,89
|
-0,16
|
Mango
|
10,13
|
-0,10
|
Motto
|
11,26
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,01
|
-0,02
|
|
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