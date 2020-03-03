Средняя цена автогаза 2 марта опустилась до 11 грн/л

Розничные сети 2 марта снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В сети Shell автогаз подешевел на 5 коп./л, до 10,93 грн/л. На 5 коп./л, до 11,73 цена на СУГ опустилась в сети «Автотранс». БРСМ-Нафта, BVS, Род-Ник, Marshal, SUN OIL и Mango опустили ценники на 3-20 коп./л.

Средняя по стране цена снизилась на 2 коп./л, до 11,01 грн/л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,50 грн/л.

Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают пускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. С 20-х чисел февраля снижение оптовых цен прекратилось.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 февраля на 2 марта, грн/л: