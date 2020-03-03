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Нефтяные цены сократили рост 2 марта, Brent на уровне $50,27 за баррель
15:23 02.03.2020 |
Рост цен на нефть эталонных марок замедлился в ходе торгов в понедельник после уверенного подъема утром.
Инвесторы ожидают итогов встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе.
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:13 EET подорожали на $0,6 (на 1,21%) - до 50,27 доллара за баррель. Утром рост их цены превышал 3%.
Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,39 (на 0,87%) - до 45,15 доллара за баррель.
Президент РФ Владимир Путин накануне назвал нынешний уровень цен приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.
"На следующей неделе состоится в Вене встреча в формате ОПЕК+. Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках", - сказал он.
Помимо этого, оптимизму инвесторов способствуют заявления Центробанков о возможном принятии стимулирующих мер. Глава Банка Японии Харухико Курода сообщил в понедельник, что Центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Регулятор, в частности, предложил выкупить гособлигации на 500 млрд иен ($4,6 млрд) за счет операций РЕПО.
Заявление японского Центробанка было сделано после того, как в пятницу глава Федеральной резервной системой (ФРС) США Джером Пауэлл сказал, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.
"Рост нефтяных цен вызван надеждами на то, что ОПЕК увеличит сокращение добычи, - отметил аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен, которого цитирует Bloomberg. - На финансовых рынках появились надежды, что ЦБ могут способствовать улучшению ситуации с помощью экономических стимулов".
Тем временем индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в феврале упал до 40,3 пункта с 51,1 пункта. Это минимальное значение за все время расчета индекса, пишет Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали падение показателя до 45,7 пункта.
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