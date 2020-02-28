За год в мире открыли 83 водородные заправки

В 2019 году в мире ввели в эксплуатацию 83 новые водородные заправочные станции.

Согласно ежегодному отчету H2stations.org, 36 ВЗС установили в Европе, 38 - в Азии, 8 - в Северной Америке и одну на Аравийском полуострове.

К концу прошлого года в мире эксплуатировалось 432 водородных заправки, 330 из которых были доступны для общественного пользования.

В 2019 году рейтинг доступности ВЗС возглавляла Азия, где функционировало 178 водородных заправок, в частности, 114 в Японии, 33 в Южной Кореи и 27 в Китае. Китайские водородные заправки используются почти исключительно для заправки водородных автобусов и грузовиков.

В Европе в конце 2019 г насчитывалось 177 водородных заправок, из которых 87 в Германии и 26 во Франции. Сейчас последняя запланировала установить еще 34 ВЗС, а Нидерланды намерены открыть 21 водородную заправку. В Швейцарии сейчас работает четыре водородных автозаправочных станции, а в ближайшем будущем планируется открыть еще шесть.

В 2018 году во всем мире появилось 48 новых водородных заправочных станций. Наибольшее количество ВЗС для FCV тогда было установлено ​​в Японии - 96, Германии - 60 и США - 42.

По итогам 2019 г. сектор водородных топливных элементов показал рекордный рост - его суммарная емкость впервые превысила 1 ГВт*ч.