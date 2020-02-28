Автогаз в Украине 28 февраля подешевел до 11 гривень за литр

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Автогаз в Украине 28 февраля подешевел до 11 гривень за литр

15:35 28.02.2020 |

Нефть и безнин

 

Средняя стоимость автогаза на АЗС в Украине с 22 по 28 февраля снизилась на 29 копеек за литр - до 11 гривень.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС OKKO, WOG и SOCAR в Киеве стоимость автогаза снизилась на 0,8-1,1 гривни/литр до 10,97-10,99 гривни, на Shell - до 10,79 гривни.

Газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подешевел до 10,48 гривни/литр и 10,59 гривни/литр. В сети Glusco за неделю цена снизилась на 40 копеек за литр - до 10,35 гривни.

На АЗС Avantage 7, Mango, Ultra, а также АГПЗ других сетей в пригороде Киева стоимость автогаза составляет 9,95 гривни/литр.

Таким образом, с начала месяца автогаз в среднем подешевел на 1,4 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.
По материалам: УНИАН
 

ПО РУБРИКАМ

15:49 Сеть POS-терминалов в Украине в прошлом году выросла на 20%

15:40 Нацбанк с 2021г внедрит поэтапный вычет непрофильных активов из регулятивного капитала банков

15:37 Почти 40% украинцев не имеют банковских счетов

15:32 Доллар слабо растет к евро 28 февраля, продолжает дешеветь относительно иены

12:58 Финансисты оценили влияние на курс гривны коронавируса и отказа нерезидентов от ОВГЗ

12:47 Падение на биржах АТР 28 февраля стало максимальным за последние 16 месяцев

12:42 Объем выпущенных электронных денег в 2019г вырос в 2,5 раза - НБУ

12:37 Справочный курс гривны 28 февраля повышен на 0,5 коп до уровня 24,5850 грн/$1

11:37 ВВП-варранты Украины за день подешевели еще на 2%, а доходность евробондов поднялась примерно на 0,2 п.п.

11:08 Укргазбанк первым будет предоставлять кредитные гарантии предпринимателям в рамках программы «5-7-9%»

10:59 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.02.20

10:53 Остаток средств на корсчетах банков 28.02.20

10:50 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.02.20

08:53 Золото дешевеет 28 февраля в рамках коррекции на фоне сохранения рисков по коронавирусу

08:07 Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» будет включать частичные кредитные гарантии

• дальше…

15:46 Швейцария отменила из-за коронавируса Женевский автосалон и другие крупные мероприятия

12:17 Амманский провал. Как Путин вместо «всеправославного саммита» получил чаепитие

12:04 Турция: Россия знала места дислокации убитых военных, там не было повстанцев

11:56 Турция из-за обострения в Идлибе может перекрыть Босфор и Дарданеллы и отложить развертывание С-400

11:54 Турция нанесла удары по силам Асада в Идлибе в ответ на авиаудары

11:48 Самолеты Сирии и РФ атаковали турецких военных в Идлибе: 33 погибших

09:49 Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE

08:50 Что за суд над Ассанжем в Англии? Семь вопросов с простыми ответами

27.02 После «Брекзита»: Великобритания грозит сорвать переговоры с ЕС

27.02 Армия Турции понесла потери в результате авианалета в Сирии

27.02 В Китае число миллиардеров растет быстрее, чем в США

27.02 Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Литвы достигла четверти, превысив средний показатель по ЕС

27.02 Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

27.02 Дональд Трамп подал в суд на New York Times из-за публикации о связи с Россией

27.02 Погромы в Дели. За три ночи столкновений между мусульманами и индуистами погибли 27 человек

• дальше…

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11.02 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

• дальше…

09:09 Крым, вода и нефть: Зачем Коломойский отправил Дубинского в Херсон

09:03 Местные выборы в Днепре: Что задумал Филатов и какой план у Зеленского

27.02 Стрельба на «Барабашово»: Какую политическую войну мог начать Кернес

27.02 «Холодная деоккупация . Почему план возвращения Донбасса от Вакарчука - мертворожденный

27.02 Положительно к Зеленскому относится 47% украинцев, 44% выступают за перезапуск правительства - соцопрос КМИС

27.02 46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ за минувший год - соцопрос КМИС

27.02 Против рынка земли выступают 62% украинцев - соцопрос КМИС

27.02 Оксана Маркарова: «Нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают»

27.02 Коронавирус - плюс для украинских реформ. Он не оставляет власти выбора

27.02 Премьериада-2020. В ожидании контролируемого волшебника

26.02 Почему Зеленский просит Ахметова о любви по расчету

26.02 Захочет ли Тигипко возглавить Кабмин при Зеленском

26.02 Наступление в провинции. Зачем «слуги народа» решили уничтожить региональные партии

26.02 Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

26.02 Зачем Зеленскому премьер Тигипко

• дальше…

13:51 5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6

09:49 Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE

09:34 Citroen выведет на рынок очень дешевый электрокар

09:18 Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте

27.02 Volkswagen показал три спортверсии нового Golf

27.02 2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне

27.02 В монитор Philips 243B1 встроена стыковочная станция

27.02 Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей

27.02 Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире

26.02 Дни литий-ионных батарей сочтены - заявили немецкие химики

26.02 Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года

26.02 Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows

26.02 Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров

26.02 Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10

26.02 Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно