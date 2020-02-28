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Автогаз в Украине 28 февраля подешевел до 11 гривень за литр
15:35 28.02.2020 |
Средняя стоимость автогаза на АЗС в Украине с 22 по 28 февраля снизилась на 29 копеек за литр - до 11 гривень.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.
Так, например, на АЗС OKKO, WOG и SOCAR в Киеве стоимость автогаза снизилась на 0,8-1,1 гривни/литр до 10,97-10,99 гривни, на Shell - до 10,79 гривни.
Газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подешевел до 10,48 гривни/литр и 10,59 гривни/литр. В сети Glusco за неделю цена снизилась на 40 копеек за литр - до 10,35 гривни.
На АЗС Avantage 7, Mango, Ultra, а также АГПЗ других сетей в пригороде Киева стоимость автогаза составляет 9,95 гривни/литр.
Таким образом, с начала месяца автогаз в среднем подешевел на 1,4 гривни/литр.
Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.
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